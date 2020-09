Flere amerikanske medier: Trump har valgt Amy Coney Barrett

Ifølge flere kilder skal dommer Amy Coney Barrett (48) være kandidaten som president Donald Trump vil presentere som etterfølger til Ruth Bader Ginsburg, skriver CNN.

Flere medier, som New York Times og Fox News, skriver at valget er tatt, og det blir Barrett.

Kildene har også opplyst om at det kan være en mulighet for at presidenten ombestemmer seg frem til han skal kunngjøre hvem det blir.

Trump vil ikke bekrefte

President Trump har gitt uttrykk for at han har bestemt seg, men vil ikke bekrefte at det er Amy Coney Barret, som flere amerikanske medier skriver.

Trump skal offentliggjøre hvem han nominerer som ny dommer i USAs høyesterett lørdag. Det vil trolig skje rundt kl. 2300, norsk tid.

Presidenten har sagt at han skal velge kandidaten på en liste blant fem kvinner.

Alle kvinnene skal være høyt kvalifisert som dommer til høyesterett.

– Det kan være hvem som helst av dem. De er alle fremragende, skal Trump ha svart fredag.

Presidenten skal ha fått direkte spørsmål om Barrett.

– Jeg har ikke sagt det er henne, skal Trump ha svart en journalist fra CBS.

Han har flere ganger ytret at han har ønsket en kvinne fremfor en mann til stillingen.

Senatet vil ta stilling til presidentens forslag før presidentvalget. Dersom Trump får det som han ønsker, vil han da ha fått satt inn tre dommere i landets øverste domstol.

Favoritt

Det har tidligere vært kjent at Amy Coney Barrett skal ha vært presidentens favoritt.

Amy Coney Barrett er født i New Orleans. Hun har jobbet som jusprofessor ved Notre-Dame law School før hun ble dommer.

Hun skal ha stått på listen til Trump over aktuelle kandidater siden 2017.

Barrett er praktiserende katolikk, og mor til syv barn. Hun skal også være abortmotstander.

Amy Coney Barrett Foto: Robert Franklin / AP

Møtte presidenten onsdag

Barrett var onsdag på et møte med presidenten i Det hvite hus.

Der skal hun ha overbevist Trump om at hun er den rette kvinnen for jobben.

Ifølge kildene til New York Times er ingen andre blitt intervjuet for embetet.

Blir hun valgt inn, vil hun bli den yngste høyesterettsdommeren.