Fleire skotne på trikk i Utrecht

Trusselnivået i provinsen Utrecht er heva til det høgaste nivået fram til minst klokka 18.00. Militærpolitiet har styrka vakthaldet på flyplassane og ved sentrale bygningar.

Politiet i Nederland seier på Twitter at fleire skot er fyrte av på ein trikk på «24. oktober-plassen» i Utrecht, nær sentralbanestasjonen i sentrum av byen.

Det nederlandske nyheitsbyrået ANP melder om at minst ein person er drepen. Den lokale TV-kanalen RTV Utrecht seier politiet undersøker mogleg skyting andre stader i byen. Dette vert ikkje stadfesta.

Vitne fortel at ein person, utan noko form for åtvaring, trakk opp eit skytevåpen og opna eld mot fleire personar. Det er uklart om det er snakk om eit målretta attentat, eller om offera var tilfeldige.

Meldinga kom først inn til politiet kvart på elleve. Dei utelukkar ikkje at det kan vere snakk om terror, men det kan også vere andre årsaker til hendinga. Det er i dag store markeringar over heile Nederland fordi det er fagrørslene sin dag. Fleire politibilar var difor ute på oppdrag når dei første meldingane kom inn, melder den lokale TV-kanalen RTV Utrecht.

Nabo vart vitne til skyting

Eit vitne fortel til avisa De Telegraaf at et er kaos på staden. Han såg ei kvinne ligge på bakken og rope at ho ikkje har gjort noko.

– Eg kom frå jobb då det skjedde. Eg stod ved lyskrysset ved 24. oktober-plassen og såg ei kvinne liggande på bakken. Eg trur ho var mellom 20 og 35 år gamal. Så høyrde eg «pang, pang, pang». Fire menn gjekk fort i retning av kvinna og drog ho bort. Då høyrde eg nye skot, og mennene måtte la kvinna ligge, fortel vitnet Jimmy de Koster

Også andre vitne fortel om den same hendinga, og hendinga vert omtalt som ein slags konfrontasjon.

Mange ambulansearbeidarar er på staden for å hjelpe dei skadde. Foto: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / AFP

Fleire vitne seier dei meiner det er snakk om fleire gjerningspersonar, og politiet opplyser om at dei no søker etter minst ein, kanskje fleire personar. Det er fleire helikopter i lufta, og anti-terrorstyrkar er på staden.

Fleire trikkepassasjerar har også klart å kome seg bort frå trikken utan å bli fysisk skadde.

Statsminister i Nederland, Mark Rutte, kallar hendinga for «urovekkande». Han er på veg for å konsultere eit kriseteam som er sett ned, rapporterer den lokale TV-kanalen RTV Utrecht.

Vegar er stengde

Den nederlandske avisa AD skriv at fleire menneske er trefte av skot, men tilstanden deira er ikkje kjent. Dei får hjelp frå helsepersonell, og fleire er sende til sjukehus. Vegane i området er stengd av og berre til bruk for utrykkingskøyretøy.

Eit bilete som er lagd ut på Twitter viser det som kan sjå ut som ein person under eit kvitt laken.