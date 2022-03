Fleire russiske militærhelikopter skal vere øydelagt i Kherson

Det ukrainske forsvaret melder at dei har øydelagt fleire russiske helikopter som stod på den internasjonale flyplassen i Kherson. Også andre militærkøyretøy skal ha blitt treft.

Russiske styrker har hatt kontroll over både Kherson og flyplassen sidan 3. mars. Byen ligg heilt sør i Ukraina, og er ein viktig port til Svartehavet. Det er ikkje stadfesta korleis ukrainske styrker klarte å øydelegge fartøya.

Ifølge CNN er dette det mest skadelege angrepet det ukrainske militæret har utført mot russiske helikopter i krigen.

Zoomar ein inn, ser ein fleire gjenstandar som brenn på flyplassen. Foto: SATELLITTBILDE FRA PLANET LABS

Angrepet på flyplassen blei fanga opp av NASA sitt system for å spore store brannar verda over. Ifølge deira data skjedde angrepet klokka 13.42 lokal tid.

Luftkampar over Zjytomyr

Ukrainske militære kjelder seier dei har skote ned eit russisk kampfly av typen MIG over byen Zjytomyr, vest for Kyiv.

Flyet skal ha vore involvert i luftkampar med to ukrainske fly, og det eine vart skote ned. Det russiske flyet vart treft av ukrainsk luftvern og styrta.

NRKs journalistar i Zjytomyr, Yama Wolasmal og Lokman Ghorbani, vakna klokka 3 i natt av flyalarmen. Seinare fann dei ut at det hadde føregått luftkampar.

I løpet av natta har det også gått flyalarmar i byane Kyiv, Lviv, Ivano-Frankivsk, Odesa og Dnipro.

Zjytomyr har blitt ein sentral by for å dele ut forsyningar til andre ukrainske byar, noko som kan vere årsaka til at Russland ser på byen som eit mål.