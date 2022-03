I Ukrainas nest største by Kharkiv er to personar stadfesta omkomne etter eit angrep to bustadblokker.

Blokkene blei treft av eit russisk artilleriangrep natt til onsdag. Fire personar er redda ut.

Også ein skule skal ha blitt treft av eit angrep, melder ukrainske naudetatar. Dei skriv at 800 kvadratmeter av skulen er øydelagt, og ein person meldt skadd.

Brannmannskap jobba med å sløkke brannen som braut ut som følge av angrepet. Foto: Ukrainske naudetatar

I Kyiv blei ei tolv etasjars bustadblokk ramma av russiske artilleriangrep rundt klokka 6 onsdag morgon. Det skal ha begynt å brenne i fleire av etasjane, men brannane blei sløkt like før klokka 8. Redningsmannskap jobbar med å søke etter overlevande.

Naboblokka på ni etasjar blei også skadd. 37 personar blei evakuert, og to er meldt skadd.

Ifølge AFP intensiverer Russland no angrepa mot hovudstaden i Ukraina.

Røyk siv opp frå bygningar etter fleire eksplosjonar i Kyiv. Bilde tatt om morgonen 16. mars. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Førsteamanuensis og leiar av Ukraina-programmet ved Forsvarets høgskule, Tom Røseth, seier Kyiv vil vere eit viktig mål for russarane. Dei er likevel langt unna, seier han.

– Ein hovudstad vil alltid vere viktig og symbolsk. Der er også leiinga, kommandokontroll, president Zelenskyj og hans stab, seier Røseth til NRK.

Tysdag kveld blei det innført portforbod i Kyiv, som varar til torsdag morgon. Ordføraren kallar situasjonen «vanskeleg og farleg».

I løpet av natta har flyalarmen gått i mellom anna Kyiv, Zjytomyr, Lviv, Ivano-Frankivsk, Odesa og Dnipro. Det er kome meldingar om eksplosjonar i Odesa, medan ein eksplosjon i Zaporizjzja lammar togtrafikken.

Russiske helikopter skal vere øydelagde

Det ukrainske forsvaret melder at dei har øydelagt minst russiske helikopter som stod på den internasjonale flyplassen i Kherson. Også andre militærkøyretøy skal ha blitt treft.

Svart røyk stig opp frå flyplassen og fleire helikopter står i brann, ifølge ferske satellittbilde frå Planet Labs. CNN har lokalisert og verifisert bilda. Foto: Satellittbilde fra Planet Labs

Russiske styrker har hatt kontroll over både Kherson og flyplassen sidan 3. mars. Byen ligg heilt sør i Ukraina, og er ein viktig port til Svartehavet. Det er ikkje stadfesta korleis ukrainske styrker klarte å øydelegge fartøya.

Ifølge CNN er dette det mest skadelege angrepet det ukrainske militæret har utført mot russiske helikopter i krigen.

Zoomar ein inn, ser ein fleire gjenstandar som brenn på flyplassen. Foto: SATELLITTBILDE FRA PLANET LABS

Angrepet på flyplassen blei fanga opp av NASA sitt system for å spore store brannar verda over. Ifølge deira data skjedde angrepet klokka 13.42 lokal tid.

Ifølge britisk etterretning slit russiske styrker med å rykke fram i Ukraina. Dette utnyttar ukrainske styrkar, som klarer å påføre dei store tap. Russarane slit også med å få kontroll over luftrommet, noko som senkar framrykkinga deira.

Luftkampar over Zjytomyr

Ukrainske militære kjelder seier dei har skote ned eit russisk kampfly av typen MIG over byen Zjytomyr, vest for Kyiv.

Flyet skal ha vore involvert i luftkampar med to ukrainske fly, og det eine vart skote ned. Det russiske flyet vart treft av ukrainsk luftvern og styrta.

NRKs journalistar i Zjytomyr, Yama Wolasmal og Lokman Ghorbani, vakna klokka 3 i natt av flyalarmen. Seinare fann dei ut at det hadde føregått luftkampar.

Pensjonisten Lena fortel korleis dei har bygd huset sitt stein for stein. No ligg det i ruinar, og Lena og mannen veit ikkje korleis dei skal få heimen sin opp igjen. Foto: Yama Wolasmal / NRK Krateret der ein missil traff. Foto: Yama Wolasmal / NRK Mange hus har blitt fullstendig øydelagde. Foto: Yama Wolasmal / NRK Ein bil ligg opp ned i ruinane i Zjytomyr. Foto: Yama Wolasmal / NRK Veggen på eit hus har blitt blåst ut. Foto: Yama Wolasmal / NRK

Zjytomyr har blitt ein sentral by for å dele ut forsyningar til andre ukrainske byar, noko som kan vere årsaka til at Russland ser på byen som eit mål.