Fleire personar skal vera drepne og såra i Lviv

Minst seks personar er drepne og åtte såra etter missilangrepa mot Lviv, melder ordføraren i byen.

Styresmaktene i Lviv melder om fleire eksplosjonar i byen vest i Ukraina.

Det skriv Reuters.

Ordføraren i Lviv, Andriy Sadovyi, hevdar på meldingstenesta Telegram at det er snakk «fem målretta missilangrep» mot byen.

Også rådgivaren til president Zelenskyj, Mykhajlo Podolijak, skriv på Twitter at det er utført fem missilangrep mot Lviv.

– Fem harde missilanfrep mot den sivile infrastrukturen i gamle europeiske Lviv. Russarane held fram med å barbarsik angripa ukrainske byar frå lufta, skriv han.

Guvernør Maksym Kozytskyi hedvar at missila var retta mot den sivile infrastrukturen.

– Eit barn er blant ofra, skriv han på Facebook.

Avisa Insider Ukraina skriv at eitt av missila skal ha treft eit bustadhus. Dei siterer også leiaren for det statlege jernbaneverket, Ukrzaliznytsia, som seier at fleire rakettar traff i nærleiken av jernbanen.

Situasjonen har endra seg

Lviv, som ligg vest i Ukraina, blei i slutten av mars råka av fleire russiske åtak. Samstundes har Lviv vore eit forholdsvis roleg område samanlikna med andre ukrainske byar, særleg aust i landet.

BBC, som er i byen, har også registrert minst fem eksplosjonar.

BBCs reporter Dan Johnson seier situasjonen i byen plutseleg har endra seg.

– Folk her har kjent seg relativt trygge. Det har vore eitt angrep i utkanten av byen sidan krigen starta. Dette er ei påminning om faren ved å vera her, sjølv om det er langt frå frontlinja, skriv Johnson.

Branntenesta skal vera på staden. Ifølgje medieoppslag er Lviv framleis under luftberedskap.