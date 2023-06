Både Kolmården Dyrepark og Furuviksparken har attraksjonar frå same leverandør som «Jetline» i Gröna Lund i Stockholm.

Begge parkane har stengt attraksjonane sine etter dødsulukka søndag.

SPERRINGAR: Politiet var søndag på plass for å stenge ned fornøyelsesparken i Stockholm Foto: CLAUDIO BRESCIANI / AFP

Ein person omkom då ei vogn på berg-og-dal-banen «Jetline» i Gröna Lund i Stockholm spora av.

«Jetline» er levert av den tyske karuselleverandøren Zierer Karussell- und Spezialmaschinenbau.

Både «Draken» ved Furuviksparken og «Godistoget» på Kolmården Dyrepark kjem frå same selskap.

– Sjølv om det ikkje er noko som skal tyde på at noko skulle vere gale med «Draken», vil vi av sikkerheita stenge den på ubestemt tid, skriv Furuvik på sin heimeside.

STENGT: «Godiståget» i den svenske dyrehagen er levert frå Tyskland akkurat som «Jetline». Foto: Henrik Witt / Ap

Liseberg stenger ikkje

Liseberg, derimot, har bestemt seg for å halde sin attraksjon frå same leverandør, ope.

Parksjefen meiner at det ikkje er noko i vegen med sikkerheita i deira attraksjon.

Dersom dei finn noko feil, vil dei sette i gang tiltak.

LISEBERG: Trass berg-og-dalbane dramaet i Stockholm, held Liseberg «Lisebergbanan» ope. Foto: Rainer Prang / NRK

Ikkje på Tusenfryd

Tusenfryd har også følgt med på debatten om sikkerheit etter ulukka.

Administrerande direktør ved Tusenfryd, Bjørn Solli, seier til NTB at ulukka ikkje har medført nokon auka bekymring for sikkerheita i parken.

Tusenfryd har ingen attraksjonar frå same leverandør som ulukkesbanen.

Solli seier at det er heilt trygt å køyre karusellar på Tusenfryd.

SPEEDMONSTER: Tusenfryd sin berg-og-dalbane tar deg frå 0 til 90 kilometer i timen på 2 sekund. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Dødsulukker på berg-og-dalbaner

Den siste dødsulukka i Skandinavia fant stad på Tivoli Friheden i Aarhus i Danmark.

På attraksjonen «Cobra» brakk dei to bakarste seta på ein vogn av, i ein fart opp mot 75 kilometer i timen.

Ei 14 år gamal jente omkom, og ein 13 år gamal gut blei skada.

I FJOR: Sist sommar døydde ei 14-år gamal jente av «Cobra»-attraksjonen i Aarhus. Foto: Mikkel Berg Pedersen / AP

I etterkant av hendinga har berg-og-dalbana blitt rive ned.

Ei undersøking gjort av IAAPA gjort frå 2013 til 2019 seier at det likevel berre er ein av 750 million sjanse på ei dødsulukke ved berg-og-dalbane.

SIKKERHEIT: I Noreg er det pålagt at alle berg-og dalbaner har ein årleg uavhengig teknisk kontroll. Foto: PATRICK HERTZOG / AFP

Sikkerheita av norske berg-og-dalbaner

I Noreg skal alle berg-og-dalbaner ha ein driftstillatelse frå Statens jernbanetilsyn.

Dei gjer regelmessige tilsyn av blant anna fornøyelsesparkar.

Tilsynet skriv at det er for tidleg å seie meir om ulukka vil ha noko å seie for kontroll av attraksjonane i Noreg.