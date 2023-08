Fleire eksplosjonar i Sverige

I Göteborg skal dei ha gått to eksplosjonar ved to bustader. I Stockholm er det meldt om at noko har detonert, skriv SVT.

– Vi held på med å undersøke om det er ein detonasjon, skotløysing eller eventuelt begge deler, seier Mikael Petterson i hovudstadspolitiet.

Sør for hovudstaden har det vore eksplosjonar i både Nyköping og Norrköping.

Nasjonal bombegruppe på plass

Politiet har starta undersøking av allmennfarleg øydelegging for begge eksplosjonane i Göteborg.

– Vi utfører ei rekke etterforskingstiltak, har banka på dører og prata med menneske på staden. Vi kikkar på moglege samanhengar mellom hendingane og til og med tidlegare eksplosjonar i heile Göteborg, seier innsatsleiar Fredrik Svedemyr.

Den nasjonale bombegruppa er kalla til begge stader. Politiet har verken pågripe nokon eller har mistenkte i saka.