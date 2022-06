Den hyllede Top Gun-oppfølgeren signert Tom Cruise har skapt mang en overskrift verden over. Nå kommer det nye internasjonale overskrifter, i forbindelse med en flaggforvikling.

I den ikoniske originalfilmen fra 1986 har Tom Cruise både det japanske og taiwanske flagget på ryggen på pilotjakka.

På traileren til oppfølgerfilmen «Top Gun: Maverick» var imidlertid de to flaggene borte.

Når så filmen endelig kom på kinolerretet, var flaggene tilbake.

Årsaken skal være at filmen i utgangspunktet hadde en stor kinesisk sponsor, Tencent Holdings Ltd, men som trakk seg, skriver CNN.

CNN skriver videre at valget om å inkludere det japanske og taiwanske flagget på jakka, gjør at det er en stor risiko for at filmen ikke vil bli vist i Kina.

Det kinesiske kommunistregimet ser på Taiwan som er en del av Kina, som skal gjenforenes med «moderlandet». Det taiwanske flagget bryter med dette synet.

Kina og Japan på sin side har et anstrengt forhold som rivaler, med Japan som USAs nære allierte.

Fakta om Kina og Taiwan Ekspandér faktaboks Kina og Taiwan har vært atskilt siden 1949 da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og overtok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya Taiwan.

Kina heter formelt Folkerepublikken Kina, mens Taiwan har navnet Republikken Kina.

Kina insisterer fortsatt på at Taiwan skal underlegges Beijing og har truet med å invadere øya hvis Taiwan formelt erklærer selvstendighet.

Taiwan har eget flagg, eget parlament og eget forsvar.

Det spente forholdet mellom Kina og Taiwan har likevel bedret de siste tiårene. Taiwan har enorme investeringer i Kina, og Kina er Taiwans største handelspartner. I november 2015 møttes presidentene for de to landene for første gang siden 1949.

Taiwan har en befolkning på rundt 23,5 millioner mennesker, mens Kina har nesten 1,4 milliarder innbyggere.

USA regnes som en uformell alliert av Taiwan, som har innført en demokratisk styreform med valg og flerpartisystem.

I 1979 anerkjente USA at Taiwan er en del av «ett Kina», og at regjeringen i Beijing representerer hele Kina. Likevel fortsetter Taiwan å styre seg selv som eget land.

Ved valget i januar 2020 ble jusprofessoren Tsai Ing-wen gjenvalgt for fire nye år som landets president. Hun tilhører Det demokratiske progressive parti (DPP), som er kriitsk til Beijings doktrine om at «det finnes bare ett Kina, og Taiwan er en del av Kina». Andre partier har mål om «gjenforening med moderlandet». (NTB/NRK)

IKONISK: Tom Cruise i rollen som jagerpilot Maverick er en tidløs klassiker. Nå har den fått en oppfølger. Men filmen har også utløst storpolitikk. Foto: Paramount Home Entertainment

– Viktig å stå opp mot Kina i en slik tid

Forfatter og Kina-kjenner Torbjørn Færøvik sier saken er et eksempel på at kultur og storpolitikk går hånd i hånd, og at dette sånn sett er større enn bare en actionfilm.

– Regimet i Beijing vil at andre land skal danse etter deres pipe, også i kulturlivet.

– Vi har sett mange ganger de seneste årene at Hollywood-produsenter tekkes Kina, og tilrettelegger filmene så de kan vises i Folkerepublikken Kina.

KINA-KJENNER: Forfatter Torbjørn Færøvik sier at det er viktig at den vestlige verden ikke gir etter for kinesisk press om sensur.

Han liker at man nå med den nye Top Gun-filmen gjør det motsatte.

Kina-kjenneren mener det er viktig at filmprodusenter ikke gir etter for kinesisk press.

– At Kina sensurerer sine 1,4 milliarder innbyggere får være nok. Vi ser en rekke kinesiske forsøk på å sensurere i andre land. Men det har ikke Kina noe med, det er utrolig viktig å stå opp mot Kina i en slik tid.

Han mener dessuten at det nå er større motstand mot å gi etter for å tilrettelegge for kinesiske markeder, også i Hollywood.

– Det virker som det er en tendens til at stadig flere store aktører innen medieverdenen nekter å være med på de rammer som Kina setter, sier Færøvik.

Glede og applaus i Taiwan

Misnøyen i Kina til tross: I Taiwan er begeistringen stor over at flagget er tilbake på den ikoniske jakken og helten.

Det lokale mediet Setn meldte at publikum ropte og applauderte ved synet av jakka under førpremieren. At flagget var inkludert gjorde taiwanere rørte, overrasket og glade, skriver The Guardian.

FILMVITER: Brita Møystad Engseth tror det er penger og ikke høy moral som har påvirket flaggvalgene på Top Gun-jakka. Foto: Karen Sveen / NRK

Også filmviter Brita Møystad Engseth har fått med seg saken om flaggforvikling. Hun skjønner at dette har mye å si for Taiwan, Japan og Kina.

– Dette har jo store implikasjoner for de involverte landene, men jeg vet ikke om det betyr så mye for de andre landene som viser filmen. Men for Taiwan var det nok en viktig symbolhandling.

Hun mener det er åpenbart at det var pengene som bestemte, i en produksjon som kostet nesten 2 milliarder kroner.

– Hadde pengene kommet fra den kinesiske sponsoren. så hadde ikke flaggene vært der. Når pengene da ikke kom, så er flaggene tilbake igjen, sier filmviteren.

POPULÆR: Vår tids kanskje største filmstjerne, Tom Cruise, fikk massiv oppmerksomhet da den nye Top Gun-filmen hadde premiere in London. Nå skaper filmen overskrifter om andre ting enn spektakulære stunts. Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters

Hyllet av anmeldere og publikum

«Top Gun: Maverick» har blitt tatt varmt imot både hos publikum og filmkritikere.

Under premierehelgen i USA satte Tom Cruise soleklar rekord for hans filmer, og filmen har også vært Norges mest sette kinofilm den siste tiden.

Blant anmelderne her hjemme trillet NRK Filmpolitiet terningkast 5, og kalte den en luftig adrenalinfest av de sjeldne. Dagbladet gikk enda lenger og fant frem sekseren.

Og Brita Møystad Engseth mener filmens kvalitet er ubestridelig, uansett hvilke flagg som er på pilotjakka

– Uansett prinsipper eller mangel på prinsipper, Top Gun Maverick er en av de absolutt beste filmene så langt i år. Det er det ingen tvil om.