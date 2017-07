Fjerner døende korallrev fra fareliste

FN har besluttet at the Great Barrier Reef i Australia ikke lenger er truet, melder Reuters.

– Vi gjør alt vi kan for å sørge for at dette underverket fortsetter å være levedyktig og sunt for de kommende generasjonene, sa Australias energiminister Josh Frydenberg til australske medier.

Verdens største korallrev er døende

BLEKET: Korallrevene i Australia blekes som en følge av global oppvarming. I blekningsprosessen dør mange av korallene. Foto: Sarah Lai / AFP

Global oppvarming

De siste årene har havtemperaturene steget så mye at korallene har bleket og store mengder har gått tapt. Forskere mener at fenomenet er et resultat av global oppvarming. Australias håndtering av korallrevene har fått mye kritikk, spesielt på grunn av landets massive bruk av fossile brensler slik som kull, landets nest største eksportvare.

Greenpeace-aktivister frykter at utvidet kull-eksport nå vil forårsake store mengder med jord og søppel i havet, som kan skade økosystemet og korallrevet.

– Det hadde vært mer realistisk å liste revet som utrydningstruet for å tvinge myndighetene til å ta grep for klimaet, sier aktivisten Alix Foster Vander Elst.

Fossilpopulismen