Fjerde person død etter Strasbourg-terroren

Ifølge Le Monde har den omkomne personen vært i en kritisk tilstand siden gjerningsmannen Cherif Chekatt skjøt mot forbipasserende på julemarkedet i den franske byen tirsdag kveld.

Et femte offer er erklært hjernedød, og fire personer ligger fortsatt på sykehus etter angrepet, opplyser statsadvokat Rémy Heitz i Paris.

Julemarkedet åpnet fredag etter å ha vært stengt siden angrepet fant sted tirsdag. Sikkerheten er skjerpet, og politiet patruljerer mellom bodene på markedet. Foto: Sebastien Bozon / AFP

Har skjerpet sikkerheten

Etter å ha vært stengt i to dager åpnet julemarkedet igjen fredag, og lokale myndigheter opplyser at sikkerheten er skjerpet.

– Vi har begrenset antall innganger med sikkerhetssjekker for å ha bedre kontroll, og sørget for en bedre fordeling av politistyrker, sa ordfører Roland Ries i Strasbourg til fransk radio.

Fredag ettermiddag er Frankrikes president Emmanuel Macron på plass i Strasbourg. Presidentens kontor opplyser at« han har kommet for å støtte familiene til ofrene, og hylle de som mistet livet».

Innenriksminister Christophe Castaner var også på plass da julemarkedet åpnet, for å orientere pressen og snakke med butikkeiere og bodselgere som holder til der skytingen fant sted.

Frankrikes innenriksminister Christophe Castaner holdt en pressekonferanse i forbindelse med at julemarkedet i Strasbourg ble åpnet igjen fredag. Foto: Sebastien Bozon / AFP

Skjøt mot politiet

Etter at politiet gikk ut med en oppfordring til vitner om å melde seg, skal de ha mottatt 800 tips. To av vitneobservasjonene resulterte i en politiaksjon rettet mot et område i bydelen Neudorf i Strasbourg.

Det var i et boligområde i denne bydelen at Chekatt ble lokalisert og drept i en skuddveksling med politiet torsdag kveld.

Statsadvokat Rémy Heitz forklarte at politibetjenter som kjørte rundt i gatene fikk øye på en mann som gikk nedover gata, som passet til beskrivelsen av den mistenkte.

Gjerningspersonen ble lokalisert av politiet utenfor et leilighetskompleks i en bydel i Strasbourg torsdag kveld. Han ble skutt og drept etter å ha åpnet ild mot politiet. Foto: AP

Mannen skal ifølge Heitz ha oppdaget politibilen og prøvd å ta seg inn i et leilighetskompleks uten hell.

– Da de prøvde å pågrepe ham snudde han seg og skjøt i retning politiet. De svarte derfor med å drepe gjerningsmannen, forklarer innenriksministeren.

I en Twitter-melding takker han sikkerhetsstyrkene som deltok i aksjonen for å ha tatt gjerningsmannen.

Hevder gjerningsmannen var IS-soldat

Chekatt ble identifisert ved hjelp av fingeravtrykk. Politiet fant både et ladd skytevåpen, ammunisjon og en kniv på gjerningsmannen.

Kort tid etter kunngjøringen om at han var drept, erklærte propagandakanalen til ekstremistgruppen IS at Chekatt var en av deres soldater.

«Han utførte operasjonen som svar på oppfordringen om å angripe borgere av land i koalisjonen som kjemper mot IS i Syria og Irak», heter det i meldingen.

Tidligere har imidlertid IS hevdet de står bak terrorangrep, til tross for at dette ikke alltid har vært tilfellet.

Dagen etter angrepet ble det kjent at mannen var godt kjent av politiet, og stod på «Fiché S»-listen over personer som utgjør en mulig fare for rikets sikkerhet.

Leter etter potensielle medhjelpere

Totalt syv personer har blitt varetektsfengslet etter terroren, ifølge France24.

– Det dreier seg om fire familiemedlemmer som ble varetektsfengslet fra tirsdag natt til onsdag, og tre fra hans nærmeste omgangskrets som fortsatt sitter fengslet, sier statsadvokat Rémy Heitz i Paris.

Han legger til at den videre etterforskningen vil fokusere på å identifisere eventuelle medgjerningspersoner som kan ha deltatt i forberedelsene av terroren.