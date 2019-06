Fjellrev vandret fra Svalbard til Canada: – Eksepsjonelt

Den unge fjellreven på Svalbard hadde ikke fylt året engang før hun dro ut på vandringen som har fått polarforskerne til å måpe.

Det var 26. mars i fjor den unge revetispen forlot østkysten av Spitsbergen på Svalbard og begynte å traske vestover på jakt etter mat. 21 dager og 1512 km senere gikk reven i land på Grønland.

– Vi trodde jo først ikke på det vi så. Vi tenkte kanskje at reven var død og at noen hadde tatt den med i båten sin. Men det finnes jo ingen båter i det området, så vi ble jo helt himmelfallen der vi sto, forteller forsker Eva Fuglei ved Norsk Polarinstitutt.

Sammen med forsker Arnaud Tarroux fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) har hun fulgt fjellreven for å vite mer om hvor og hvordan arten lever gjennom de forskjellige årstidene.

– På sommerstid er det nok mat, men om vinteren blir det vanskelig. Det er da fjellreven ofte trekker mot andre geografiske områder for å finne nok mat for å overleve. Men denne reven gikk jo mye lengre enn de fleste vi har sett tidligere.

For reven nøyde seg ikke med å vandre til Grønland. Med god hjelp av havisen som transportåre gikk den ytterligere 1994 km og endte opp på Ellesmere Island i Canada. Da var det 76 dager siden den forlot Spitsbergen.

– Fjellreven er en vandrende fant. Men det er første gang vi har klart å spore og kartlegge i detalj at en fjellrev har krysset arktiske kontinenter. Det er ingen rev som har gått så langt på så kort tid, sier Fuglei.

Rekord

For det var ikke bare lengden reven har tilbakelagt seg som imponerte forskerne. Også farten fikk forskerne til å gjøre store øyne. Den høyeste hastigheten hadde hun over innlandsisen nord på Grønland hvor hun tilbakela imponerende 155 kilometer i døgnet.

– Det er 15 mil i døgnet, så det er veldig fort. Det var tydelig at den bare ønsket å komme seg fra A til Å. Dette viser hvilken kapasitet dette lille dyret kan ha. Det er helt eksepsjonelt og fantastisk å få dokumentert, sier Fuglei.

På kartet ser man at reven tok to lengre pauser og forskerne har spekulert i hva den kan ha funnet på.

– Det kan jo være hun støtte på dårlig vær. Det de gjør da, er å bare legge seg i en krøll og snø ned og venter til det blir bedre vær.

Eva Fugeli trodde ikke sine egne øyne da hun så for langt fjellreven hadde gått. Foto: Ann Kristin Balto/ Norsk Polarinsitutt

Det er nemlig ingen annet dyr som har en mer isolerende pels enn fjellreven, inkludert isbjørn, forklarer Fuglei.

– Men den kan også ha støtt på en åpen råk i isen som ofte inneholder matkilder som for eksempel sjøfugl. Men hva som har skjedd konkret, vet vi altså ikke.

Fakta om fjellrev Ekspandér faktaboks Finnes i to fargevarianter, hvit og blå.

Lever i høyfjellet og Arktis, tåler ekstrem kulde.

Levealder fra 3-5 år.

Mindre enn rødrev, fra 2-5 kg.

Lever i parforhold med leveområder opptil 60 km2. Er knyttet til hi som kan være svært gamle.

Parringstid mars – april. Valpene blir født i mai-juni og vandrer bort fra hiet i september-oktober.

Kan vandre langt, opptil 200 mil.

Smågnagere og lemen er viktigste næringskilde. Spiser ellers det den kommer over.

Fjellreven i Skandinavia får store valpekull i toppår for lemen og smågnagere. Får få eller ingen valper i bunnår.

Rundt 1900 var fjellreven ganske vanlig i den norske fjellheimen, men på grunn av pelsen ble den jaktet på. I 1930 ble den totalfredet, men bestanden har likevel ikke klart å ta seg opp.

I Norge og Sverige er det satt i gang tiltak for å hindre at arten dør ut, ettersom den blir regnet som kritisk truet art. Kilde: Miljødirektoratet

Byttet økosystem

Ved å vandre til Canada byttet ikke fjellreven bare kontinent, men også økosystem.

Fjellreven i Canada lever på fastlandet hvor den i hovedsak livnærer seg på lemen, mens fjellreven på Svalbard, hvor det ikke finnes lemen, har et mer maritimt kosthold.

– Tispen må derfor vende seg til en helt ny næringskjede, så det er jo også interessant. Men jeg vil anta at reven tilpasser seg raskt, forsikrer Fuglei.

Fjellreven er det dyret med den mest isolerende pelsen i verden og tåler derfor sterk kulde godt. Bildet er ikke av reven som omtales i saken. Foto: Jason Roberts

Kan bli helt isolert

Ettersom havisen blir mindre og mindre som følger av global oppvarming, tror forskeren at fjellrevbestanden på Svalbard kan bli helt isolert med tiden. Dersom havisdekke i Arktis fortsetter å minske, vil det også bli vanskeligere for fjellrev å bruke havisen som jaktplattform fremover.

– Hvilke ringvirkninger kan det ha for fjellreven i dette området?

– Så lenge de har nok å spise, så vil de klare seg bra. Blant annet vil høyere temperaturer kunne føre til mer svalbardrein, hvis kadavre er en næringskilde for fjellreven. Fjellreven er tilpasningsdyktige dyr, det har vi sett på øyer der fjellreven fortsatt består til tross for at de lever på øyer som er langt mindre enn Svalbard. Så det er stor sannsynligheten for at fjellreven vil finne andre typer næringskilder, sier Fuglei.