Fiskerestaurant med Trump-tema åpnet i Kurdistan

Donald Trumps navn preger en rekke hoteller og golfanlegg rundt om i verden, men nå har også en liten fiskerestaurant i den kurdiske byen Dohuk tatt presidentens navn til seg.

Trump fisk eies av Nadyar Zawiti som bestemte seg for å hylle den påtroppende presidenten ved å kalle opp restauranten etter ham.

Navnebyttet er ment som en hyllest til Trump, som har sagt at han vil hjelpe de kurdiske peshmerga-styrkene i kampen mot terrororganisasjonen IS.

– Jeg beundrer personligheten til Trump. Han er besluttsom, tøff og forhåpentligvis vil han ved hjelp av den tøffheten utrydde IS. sier Zawiti til CNN.

– Trump er elsket

På menyen står den populære kurdiske retten karpe stekt i olje over åpen ild.

Zawiti hevder Trump har stor oppslutning i Kurdistan, og håper navnebyttet vil føre til økt omsetning i restauranten.

– Trump-navnet er høyt elsket i Kurdistan, sier Zawiti.

Reuters snakket med en av gjestene i restauranten, amerikaneren David Hirsch, Han er på langt nær like glad i Trump.

– Han er en amerikaner, kanskje ikke min favoritt, men fortsatt amerikaner. Så jeg er glad for å kunne spise kurdisk-irakisk mat i en restaurant med et amerikansk navn, sier Hirsch

Har fått trusler

Men ikke alle er like begeistret som restauranteieren. Han forteller at flere har beskyldt ham for å være israelsk eller amerikansk spion og framsatt trusler mot ham.

Flere valgte også å boikotte restauranten etter at Trump kom med valgløftet om å midlertidig utestenge muslimer fra USA, noe Zawiti avfeier som retorikk

Zawiti driver restauranten sammen med sine tre brødre. Foreløpig har ikke omsetningen vært all verden, men 31-åringen har ambisiøse mål om å følge i fotsporene til den amerikanske forretningsmannen.