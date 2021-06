Fisker skal ha havnet i munnen på en hval

En amerikansk hummerfisker fikk et spesielt møte med en knølhval da han skulle plukke hummer på havbunnen utenfor den lille byen Provincetown i Massachusetts i USA.

Michael Packard (56) fortalte the Cape Cod Times at han og kameraten hans var ute med båten fredag morgen for å fange hummer. Vannet var krystallklart, og Packard var på vei ned mot bunnen i dykkerutstyr.

I hvalens munn

– Tre meter fra bunnen kjente jeg et kraftig dunk mot kroppen, og alt ble mørkt. Jeg tenkte at jeg ble slukt av en av hvithaiene som holder til i området, og at nå var alt over.

Packard kunne bevege seg inne i mørket.

– Jeg kavet rundt, og det gikk opp for meg at jeg ikke kjente noen tenner. Da gikk det opp for meg at jeg var inni munnen til en hval.

Han kjente at hvalen strammet musklene i munnen.

– Den prøvde å svelge meg. Jeg tenkte at jeg aldri ville komme ut herfra, at jeg kom til å dø.

Packard strittet imot, og han kjente at hvalen rørte på seg og begynte å riste på hodet.

Ble spyttet ut

– Jeg så lys, og ble kastet høyt opp i luften og landet i vannet og ble liggende og flyte. Jeg kunne ikke tro det, Jeg var i live, og kunne fortelle om dette.

Han anslår at han var inni hvalen i 30–40 sekunder.

Knølhvalen spiser småfisk. Den spiser ofte med vidåpent gap, og fanger tusenvis av fisk i en munnfull. Når munnen er så åpen, kan den ikke se.

Kameraten Josiah Mayo forteller at han så en voldsom vannsprut, da hvalen dukket opp og spyttet ut Packard. Han fikk ham opp i båten.

– Det første jeg tenkte var at jeg virkelig var kommet ut av denne situasjonen. Så tenkte jeg at jeg måtte finne ut hvor store skader jeg hadde fått.

Michael Packard er i fin form etter oppholdet i hvalen. Foto: Privat

Uvanlig

Knølhvaler har stor munn, men svelget er for trangt til å spise et menneske, ifølge Jooke Robbins som forsker på hvaler ved Center for Coastal Studies i Provincetown i Massachusetts.

Hun har aldri hørt om lignende historier før, men sier hun ikke har noen grunn til å betvile historien, blant annet fordi hun kjenner de som er involvert.

Dykkeren har trolig bare vært på feil sted til feil tid, ifølge Robbins. Det er ikke sikkert at hvalen oppdaget at noe annet også var i veien.

– Når de fisker, kommer de i stor fart, åpner munnen og sluker fisken og vannet svært raskt, sier hun til nyhetsbyrået AFP.

Michael Packard slapp unna opplevelsen med et brukket bein.

Ikke første gang

i 2019 opplevde Tyske Rainer Schimpf (51) å havne i munnen på en brydehval. Det skjedde utenfor Sør-Afrika.

Schimpf havnet i gapet på en brydehval. Du kan se det grønne beltet hans i hvalens munn. Brydehvalen er mellom 9 og 18 meter lang, og kan veie opptil 25 tonn. Den holder til i varme farvann. Foto: Skjermdump fra Youtube

– Jeg skjønte umiddelbart at jeg hadde blitt slukt av en hval. Den klemte godt til, men i en sånn situasjon har man ikke tid til å bli redd. Instinktene slår inn, det handlet bare om å overleve, sa han etter opplevelsen.

Heldigvis for Schimpf var «angrepet» sannsynligvis et uhell fra hvalens side, og den spyttet ham raskt ut igjen.

Foto: Odd Arne Olderbakk / NRK

Begge kunne dermed svømme uskadd hver til sitt.