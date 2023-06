FN sitt migrasjonsbyrå og fleire velgjerdsorganisasjonar fryktar at talet på døde vil stige utover dagen.

Det var onsdag morgon at det først kom meldingar om eit skipsforlis utanfor kysten av Hellas.

104 menneske skal vere redda opp av havet, 30 av desse sende til sjukehus. Alle er båtflyktningar, melder den greske kystvakta.

Ein mann i dårleg helsetilstand blir boren i land av redningsarbeidarar. Fleire titals menneske har blitt frakta til sjukehus i Hellas. Foto: EUROKINISSI / AFP

– Vi veit akkurat no at minst 400 menneske var om bord, men nokre kjelder snakkar om 700, 750 passasjerar, seier Flavio Di Giacomo til NRK.

– Det er mest sannsynleg i dette tilfellet at det overveldande fleirtalet av migrantane er sakna.

Han er talspersonen for middelhavskontoret til Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), som er ein del av FN.

– Vi har registrert mange båtar ved Cyrenaica i Libya som har 500–600 menneske om bord, så det høgste talet kan også vere truverdig.

– Det vi kan seie er at det som har skjedd i dag ser ut til å vere eitt av dei mest alvorlege forlisa på ti år.

Kartet viser området der Alarm Phone melder dei fekk naudsignal frå natt til onsdag, og hamnebyen Kalamata, som mange overlevande blei frakta til.

Meiner Hellas skulle ha gripe inn i går

Båten hadde lagt ut frå Libya og var på veg til Italia då tragedien skjedde.

Ifølge greske styresmakter kom passasjerane frå Afghanistan, Pakistan, Palestina og Syria.

– Sidan veldig tidleg onsdag har ein omfattande redningsoperasjon vore undervegs utanfor Pylos, seier dei til AFP.

Overlevande kom onsdag fram til hamna i Kalamata, Hellas, etter å ha blitt henta ut av sjøen. Foto: EUROKINISSI / Reuters

Gresk kystvakt seier dei allereie tysdag kveld fekk meldingar om at båten kunne vere i havsnød. Dei hevdar at flyktningane om bord takka nei då dei fekk tilbod om hjelp.

– Vi har ikkje noko informasjon om migrantane ønska å bli redda eller ikkje, seier Di Giacomo.

– Dette var eit feilgrep, for når folk går om bord i migrantbåten bør redningsaksjonen starte med ein gong. Ifølge maritim lov oppfyller ingen migrantbåtar minstekrava til å sigle på open sjø.

Han meiner at dersom migrantbåtar framleis vil vere sjøsette i ein til to dagar før dei får hjelp, vil ein sjå fleire slike forlis i framtida.

– Vi er veldig bekymra for kva som vil skje i framtida dersom situasjonen ikkje endrar seg.

Mange naudetatar stod klare for å møte migrantane då dei gjekk i land. Foto: EUROKINISSI / Reuters

Fleire forlis med store seglbåtar

Velgjerdsorganisasjonen Dråpen i havet seier dei har sett fleire store båtforlis på Middelhavet den siste tida.

Før pla migrantane om bord i desse, som ofte kjem Midt-Austen og land lenger aust, hovudsakleg kome via Tyrkia og via dei greske øyene.

No kjem det stadig fleire gjennom Libya med ønske om å legge til i Italia, fortel generalsekretær Trude Jacobsen til NRK.

Trude Jacobsen er generalsekretær i Dråpen i Havet. Foto: Svein Finneide/Tara

– Det handlar sannsynlegvis om at dersom dei kjem over til Italia, så er moglegheitene for å kome seg vidare til andre europeiske land større.

– I Hellas blir dei ofte bundne i flyktningleirar over lang tid, og ein god del får også avslag på asylsøknaden sin der. Dei endar då som papirlause.

Resultatet er «ei mykje lenger og eigentleg mykje farlegare flukt», held ho fram.

– Det som er utfordringa er at det er rett og slett dårlege båtar som dei brukar, og dessutan at det er altfor mange menneske om bord.

– Som oftast finst det ingen redningsvestar og anna utstyr dersom det skulle gå gale. Så dette har vi sett ei utvikling av.

Dei siste åra har ein sett fleire store båtar som prøvar å krysse med migrantar om bord, seier Dråpen i Havet. Foto: STRINGER / Reuters

I tillegg har dei sett ei dobling i talet på menneske som prøvar seg på den «korte» vegen frå Tyrkia til Hellas.

Avdekte brot på folkeretten

I 2022 vart det avdekt av ei gruppe europeiske mediehus at EU sitt grensebyrå Frontex finansierte greske «pushbacks», i strid med folkeretten.

EU brukar dette uttrykket for det å stoppe asylsøkarar og migrantar som treng hjelp når eller før dei når eit land si grense.

Greske styresmakter nektar framleis for at det finst ein slik praksis.

Menneska blei teke imot i eit lagerbygg drive av Raude Kors, ifølge lokale medium. Foto: Uncredited / AP

– At dette er noko som skjer er det nok ingen tvil om, seier Jacobsen, og viser til samtalar hennar tilsette har hatt med flyktningar på øya Lesvos.

– Her er det både gresk kystvakt som blir skulda for dette, men også Frontex, altså Europa sitt grensepoliti, har også beviseleg vore med på dette her.

Jacobsen meiner dette er noko som Europa må stå til rette for og gjere noko med, blant anna med å få på plass avtalar om ei meir rettvis fordeling.

– Utan slike felles avtalar kan ein heller ikkje vente at Europa sine ytterland, altså Italia, Hellas, Spania, Malta, kan klare å handtere dette sjølve.

I mai fekk New York Times tilgang på ein video der den greske kystvakta sette frå seg ei gruppe asylsøkarar, blant dei ein 6 månader gammal baby, ute på havet. Du trenger javascript for å se video. I mai fekk New York Times tilgang på ein video der den greske kystvakta sette frå seg ei gruppe asylsøkarar, blant dei ein 6 månader gammal baby, ute på havet.

– Aller helst på ein måte som gjer at dei ikkje treng å setje ut på desse farlege overfartane, som tek altfor mange menneskeliv.

På spørsmål frå NRK om hendingane onsdag har Frontex svart som følger:

– Vi er djupt skaka av dei tragiske hendingane som har utvikla seg utanfor den greske kysten. Redningsaksjonen går framleis føre seg.

– Eit Frontex-overvakingsfly oppdaga båten tysdag 13. juni klokka 9.47 lokal tid og informerte umiddelbart dei kompetente greske og italienske styresmaktene.