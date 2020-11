Brexit-forhandlingene er inne i en hektisk sluttspurt. Denne uken kan bli den siste med intensive samtaler, ifølge utenriksminister Dominic Raab.

I et intervju med Sky News søndag ba Raab om at EU må godta et viktig prinsipp:

Respekter at vi er en kyststat, sier utenriksminister Dominic Raab Foto: JEFF OVERS / Reuters

– Vi er en uavhengig kyststat. Vi må være i stand til å kontrollere våre farvann, sa Raab.

– Arbeidet fortsetter, selv på en søndag, sa EUs sjefforhandler Michel Barnier til journalister. Han er i London i direkte forhandlinger den britiske forhandlingslederen David Frost.

Begge har advart om at en avtale ikke kan oppnås uten innrømmelser fra den andre parten.

Skipper Neil Whitney (th) og fisker Nathan Harman fra Newhaven i East Sussex håndterer dagens fangst 12. oktober. De håper på færre EU-fiskere i britiske farvann. Foto: GLYN KIRK / AFP

Norsk fisk på forhandlingsbordet

Norge og Storbritannia forhandlet i september fram en ny rammeavtale om fiskerisamarbeid. Innenfor den skal partene avtale gjensidig adgang til hverandres fiskerisoner og bytte av fiskekvoter.

Kampen om kvoter i norske farvann kan bli neste tøffe forhandlingsrunde.

Norge har en langt større havgrense mot Storbritannia enn mot EU-land. Norske fiskere fisker 40 prosent av all sin torsk, sei, hyse og sild i britisk vann. Storbritannia tar kun 10 prosent av sine kvoter i norsk hav.

Nordsjøtorsk på Peterhead fiskemarked nordøst i Skottland. Foto: JEFF J MITCHELL / REUTERS

Det kan komme krav om å få fiske mer i norske farvann, både fra briter og fra EU-land som trolig mister kvoter i britiske farvann.

Et annet dilemma for Norge er striden mellom de som eksporterer fisk og bøndene. Sjømatnæringen vil ha lavere toll i en ny handelsavtale med Storbritannia, men for å få til det kan Norge bli nødt til å ta inn flere landbruksvarer tollfritt til Norge.

Konkurranseregler og brexit

Et annet problem i brexitforhandlingene i London nå er EUs krav om like konkurranseregler.

– For EU er problemet konkurranseregler, selv om fiskeri også er et vanskelig spørsmål, skriver Financial Times' Peter Foster i en Twitter-melding.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Han mener britenes vektlegging av fiskeri er en taktikk for å fremstille kravet om like spilleregler som noe det ikke er verdt å risikere en avtale for.

Det samme synet har BBCs Europa-redaktør Katya Adler.

Hun skriver at EU kan kompromisse på fisk, men at de vil insistere på felles konkurranseregler i en handelsavtale.

En langtransportsjåfør får informasjon om brexit fra en ansatt ved havna i Rotterdam i Nederland. Foto: ROBIN UTRECHT / AFP

Fem uker igjen

Utenriksministeren Raab ga i helgen uttrykk for forsiktig optimisme når det gjelder spørsmålet om konkurranseregler.

Han sa at det «føles som om det er framskritt mot en større forståelse for det britiske standpunktet».

EUs sjefforhandler Michel Barnier på vei inn til forhandlinger i Westminster i London søndag. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Det er nå bare fem uker igjen av den pågående overgangsperioden. Overgangsavtalen gjelder fortsatt og handelen mellom Storbritannia og EU er stort sett uendret. Men fra nyttår blir det annerledes.

Michel Barnier sa i et møte med medlemmer av EU-parlamentet fredag at han ville jobbe i helgen og var forberedt på totalt fire dager med forhandlinger, skriver The Guardian.

Skepsisen blant EU-landene om hvorvidt en avtale er mulig, skal være økende.

Det kan bety at tirsdag er siste mulighet for en enighet. EU-kilder sier til den britiske avisa at mangel på framskritt og behovet for å forberede næringslivet på en brexit uten avtale gjør det uklokt å fortsette etter det.

Vogntog venter nær tunnelen under Den engelske kanal ved Calais, nord i Frankrike. Foto: DENIS CHARLET / AFP

WTO-regler

Blir ikke partene enige, må handelen mellom Storbritannia og EU begynne skje etter reglene i Verdens handelsorganisasjon, WTO. I så fall vil en rekke tollsatser innføres på varer til og fra kontinentet.

Det kan gi økonomisk kaos og lange køer ved grensene. Mat som råtner på grensa, er et skrekkscenario.

Særlig er det knyttet bekymring til grensen mellom Irland og den britiske provinsen Nord-Irland. Der kan en brå overgang til en hard grense kan true den skjøre freden som ble sikret med Langfredagsavtalen i 1999.