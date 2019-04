Fisher-Price tilbakekaller barnestol etter over 30 dødsfall

Sovestolen Rock 'n Play Sleeper har vært på markedet siden 2009. Foto: AP

– Spedbarn har omkommet i barnestolen etter at barnet har rullet fra ryggen til magen eller siden mens de ikke var festet, heter det i en uttalelse fra CPSC.

Fisher-Price trekker derfor tilbake 4,7 millioner stoler av modellen Rock 'n Play, som kom på markedet i 2009.

Ifølge The New York Times har barna blitt kvalt etter at de snudde seg i stolen og fikk ansiktet ned i stolputen.

Økte fra 10 til 32 dødsfall

Fisher-Price sier de har tilbakekalt stolene i samarbeid med de amerikanske forbrukermyndighetene.

Selskapet og forbrukerrådet utstedte først en felles advarsel om bruken av Rock 'n Play Sleeper. Advarselen kom etter at den første rapporten om at sovestolen kunne knyttes til 10 dødsfall fra 2015 til 2018 ble offentliggjort i starten av april.

Dette mente fagfolk ikke var tilstrekkelig og oppfordret selskapet til å trekke stolen fra markedet, for å hindre at den selges og brukes inntil alle omstendigheter rundt dødsfallene er klarlagt.

Da forbrukerrådet CPSC denne uken opplyste at dødstallene sannsynligvis er høyere enn først antatt, etter at flere dødsfall i årene mellom 2011 og 2018 ble rapportert inn, endte det med full tilbakekalling.

– Selv om vi fortsatt stoler på sikkerheten for alle våre produkter, har vi bestemt at tilbakekalling er det beste tiltaket, skriver selskapet.

Samtidig påpeker de at dødsfallene har skjedd etter bruk «i strid med sikkerhetsinstruksjoner og advarsler».

Blant annet skal barna ikke ha vært festet med det tilhørende sikkerhetsbeltet mens de lå i stolen. Noen skal også ha vært under den anbefalte aldersgrensen.

Vil granske lignende stoler

Amerikanske forbrukere som har kjøpt stolen bes om å levere den tilbake, det samme med butikker som har den i sortimentet.

Det amerikanske forbrukerrådet vil fortsette med undersøkelsene rundt stolen og vil også se på andre lignende barnestoler.

Eierselskapet til Fisher-Price, Mattel, skal være i dialog med foreldre om mulig erstatninger.