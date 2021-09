Fire Trump-medarbeidere må vitne om Kongress-stormingen

De mest kjente er Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon og tidligere stabssjef Mark Meadows.

I tillegg ber Kongressen den tidligere visestabssjefen i Det hvite hus, Dan Scavino, og stabssjef for daværende forsvarsminister, Kashyap Patel, om å møte til høring.

De tre førstnevnte skal ha hatt kontakt med president Donald Trump like før eller under angrepet på Kongressen 6. januar i år.

Trump-tilhengere med sørstatsflagget i sammenstøt med politiet utenfor Kongressen 6. januar. Foto: Shannon Stapleton / Reuters

Trump-tilhengerne ville hindre at Kongressen godkjente valgresultatet som gjorde Joe Biden til USAs president. Senatet skullles godkjenne valgresultatet den kvelden.

Stabssjefen var førstehånds vitne

Både Meadows og Scavino fulgte presidenten tett før og under talen utenfor Kongressbygningen 6. januar.

Presidenten oppfordret tilhengerne til å marsjere opp Pennsylvania Avenue til Kongressen og «slåss som helvete» for sitt land.

President Donald Trump sa han ville marsjere sammen med sine tilhengere mot Kongressen. Men rådgiverne hans fikk ham fra det. Her under talen foran Det hvite hus, 6. januar 2021. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Stormingen kostet fem liv, blant annet en politimann i Kongressen. Folkevalgte løp for livet for å redde seg unna den rasende mobben.

Både Meadows og Scavino skal ha forsøkt å få Trump til å komme med en uttalelse med beskjed om at tilhengerne stanset protestene og forlot Kongressen.

Men Meadows skal også ha forsøkt å overbevise justisdepartementet og flere delstater om at de burde etterforske presidentens påstander om valgfusk.

Visestabssjef Dan Scavino skal ha møtt Trump 5. januar for å diskutere hvordan de skulle overtale kongressmedlemmer til ikke å godkjenne valgresultatet.

Kongressrepresentanter forsøker å gjemme seg for okkupantene, 6. januar. Foto: Andrew Harnik / AP

Bannons rolle

Den høyreorienterte ideologen Steve Bannon var presidentens sjefsstsjefstrateg periode i 2017.

Men han var kontroversiell og fikk sparken. Likevel fortsatte Bannon å jobbe for Trumps prosjekter. Han samlet inn penger til å bygge muren mot Mexcio, men ble siktet for svindel i forbindelse med innsamlingen.

Kvelden før stormingen av Kongressen deltok han på et møte på Willard Hotel i Washington, D.C. Formålet var å overbevise kongressrepresentanter om å stanse godkjenningen av valgresultatet.

Ifølge kongresskomitéen som gransker skal Bannon den 30. desember i fjor ha oppfordret Trump direkte til å fokusere på 6. januar.

Trumps tidligere rådgiver, Steve Bannon (t.h.) i forbindelse med at han ble tatt i ed som rådgiver 22. januar 2017. Foto: Mandel Ngan / AFP

Bannon forsøkte i årene etter 2017 å mobilisere høyreorienterte nasjonalister også utenfor USA, særlig i Europa.

Vil ha utlevert dokumenter

Komitéen har bedt om å få dokumenter fra forsvarsdepartementet som kan kaste lys over Donald Trumps mulige planer om å bli sittende som president etter 20. januar i år.

Kashyap Patel hadde jobbet med nasjonal sikkerhet i Det hvite hus under Trump, men var stabssjef i forsvarsdepartementet under stormingen.

Komitéen mener ifølge The Washington Post at Patel er knyttet til dokumenter om mulig unntakstilstand, sivil uro og fra 2020.

Patel deltok i diskusjoner om sikkerhet i Kongressen i dagene før stormingen. Han skal også ha hatt direkte kontakt med stabssjef Meadows 6. januar.

Trump-tilhengerne hadde satt opp en galge utenfor Kongressen 6. januar. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / NTB

Trump fordømmer høringen

Tidligere president Donald Trump har fordømt granskingen og forsøker å stanse utleveringen av dokumenter og høringene.

Trump viser til såkalt «utøvende privilegium», retten til å holde informasjon som kan skade presidentens maktutøvelse unna offentligheten. Retten er ikke nevnt i grunnloven, men er støttet av avgjørelser i USAs høyesterett.

Men det er politisk uenighet om også tidligere presidenter kan påberope seg denne retten, ifølge The Washington Post.

Trump ber kongresskomitéen om også å innkalle vitner om «det forfalskede presidentvalget i 2020, som var hovedgrunnen til at hundretusener av mennesker dro til Washington, D.C».

Det finnes ingen belegg for at Joe Bidens seier var et resultat av valgfusk.