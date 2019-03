Fire teorier om hva som skjedde med MH370

Malaysia Airlines 370 forsvant på vei fra Kuala Lumpur til Beijing 8. mars 2014.

Det var 239 personer om bord. Etter nesten tre år med det som ble tidenes dyreste maritime leteaksjon, vet fortsatt ingen hva som skjedde med flyet.

Satellittdata antydet at flyet hadde styrtet et sted i det sørlige Indiahavet, utenfor Australias vestkyst.

Siden den gang har leteområdet blitt utvidet og flyttet flere ganger. Årevis med letearbeid fra lufta, over og under vann, satellittbilder og analyser har dekket flere hundre tusen kvadratkilometer, uten resultat.

Det nærmeste man har kommet er vrakdeler som ble skylt i land på øya Réunion og i Sør-Afrika og Mosambik. Bare tre av dem vurderes som sikre deler av MH370.

En del av MH370 ble vist frem i Kuala Lumpur i forbindelse med femårsmarkeringen. Foto: Mohd Rasfan / AFP

Ingen konklusjon

En rapport på 495 sider ble publisert i juli i fjor. Den slo fast at flyet trolig ble styrt ut av kurs med vilje, men etterforskerne konkluderte ikke med hvem som sto bak.

Rapporten trakk også frem flere feil som ble gjort ved kontrollsentralene i Kuala Lumpur og Ho Chi Minh-byen, men kom aldri med noen konklusjon om hva som faktisk skjedde med flyet.

De mente likevel å kunne utelukke noen teorier.

Flyet skal på et tidspunkt ha blitt snudd manuelt og satt kursen tilbake mot Malaysia, men etterforskerne vet ikke om dette ble gjort av en pilot eller noen andre.

Etterforskerne mener uansett at de kan utelukke pilotens mentale tilstand, tekniske feil på flyet og fjernstyring av flyets kontrollsystemer som årsaker.

Det er fortsatt mange som er uenige i det, og flere teorier lever fortsatt i beste velgående:

Pårørende markerer femårsdagen for forsvinningen i Kuala Lumpur. Foto: Mohd Rasfan / AFP

1: Flyet stupte i havet

En dokumentar fra National Geographic hevdet i fjor at flyet var intakt og på autopilot da den høyre motoren sviktet.

Den venstre motoren skal ha sviktet to minutter senere, noe som skal ha sendt flyet i en nedadgående spiral som endte ganske raskt i Indiahavet.

En av teoriene til Australias transportsikkerhetsbyrå (ATSB) er at flyet gikk på autopilot til det gikk tomt for drivstoff og styrtet, noe som kan antyde at ingen var ved bevissthet da det styrtet.

Men flere australske eksperter mener det også er mulig at kapteinen satt ved spakene og styrte flyet helt til slutten, skriver The Australian.

En av dem har foreslått et nytt leteområde på 7000 kvadratkilometer sørvest for Australia.

Et av få bilder av flyet som forsvant. Bildet ble tatt i februar samme år. Foto: Stringer / Reuters

2: Selvmordspilot

Kaptein Zaharie Ahmad Shah kom raskt i etterforskernes søkelys.

Zaharie Ahmad Shah var en erfaren pilot. Foto: Joshua Paul / AP

Han var en rutinert pilot, ansatt siden 1981, og en gift trebarnsfar. Han skal imidlertid ha oppført seg uvanlig i tiden før forsvinningen.

Han skal ha blant annet ha kommet med kraftig kritikk av malaysiske myndigheter på Facebook og kalt statsministeren en idiot.

Etter forsvinningen gikk det ifølge Sydney Morning Herald rykter om at kona hadde flyttet ut, og at Shah hadde kontakt med flere andre kvinner.

Etterforskere fant en flysimulator hjemme hos ham, men ingen andre bevis som skulle tilsi at han styrtet flyet med vilje.

Han ble frikjent i den første rapporten fra malaysiske myndigheter, men flere pårørende mener myndighetene forsøkte å dekke over en ubehagelig forklaring.

– Dette var planlagt, det var gjort med vilje og det tok tid å gjennomføre, sa ATSB-sjef Martin Dolan til australske 60 Minutes etter at det siste søket var avsluttet.

Australias tidligere statsminister Malcolm Turnbull har også rettet pekefingeren mot kapteinen.

Andre eksperter peker blant annet på at flyet beveget seg langs grensa mellom Thailand og Malaysia, muligens for å unngå å bli oppdaget og skape forvirring om hvilket land som skulle håndtere det, skriver news.com.au.

3: Teknisk feil

Det er også fremsatt teorier om at det kan ha oppstått en brann i en last med batterier om bord. Andre har pekt på et plutselig fall i kabintrykket eller feil med oksygentilførselen.

Ingen av delene som er funnet viser tegn til en eksplosjon eller brann.

Et halvt år før forsvinningen ble det oppdaget en sprekk kunne føre til fall i kabintrykket i en annen Boeing 777, men produsenten mente denne feilen ikke kunne oppstå på MH370 fordi den hadde en annen type antenne.

Den canadiske havarietterforskeren Larry Vance har også åpnet for at kapteinen kan ha tatt på seg en oksygenmaske før han reduserte trykket, slik at alle andre om bord mistet bevisstheten.

Malaysiske etterforskere har ikke funnet noen tegn til tekniske problemer, og sier de heller ikke kan fremlegge bevis for noe motiv enten hos kaptein Shah eller styrmannen Fariq Abdul Hamid.

To av de pårørende viser frem vrakdeler som trolig stammer fra MH370 i Malaysia. Foto: Mohd Rasfan / AFP

4: Terror eller kapring

Da det ble kjent at to iranere med falske pass var om bord, pekte mange på terror som mulig motiv.

Det er imidlertid ingen som har hevdet å stå bak noen forsvinningen, og etterforskerne har konkludert med at de to iranerne ville reise til Tyskland for å bosette seg der.

Den malaysiske rapporten fikk også kritikk for at den ikke tok høyde for at en blindpassasjer kunne ha sneket seg om bord og kapret flyet.

– Noe av det jeg hørte først var at flyet var kapret. Men hvis et fly av denne størrelsen styrter i havet eller på land, må det etterlate seg spor. Det er som om flyet bare forsvant, sier Malaysias statsminister Mahathir bin Mohamad.

Vil ikke gi opp

Malaysiske og australske myndigheter har sagt at de bare vil vurdere å gjenoppta letingen hvis det dukker opp nye, troverdige bevis.

Malaysias statsminister Mahathir bin Mohamad. Foto: Lai Seng Sin / Reuters

Pårørende har bedt myndighetene vurdere å utlyse en belønning, starte et nytt søk eller hyre inn private selskaper til å fortsette letingen.

Nå åpner malaysiske myndigheter for nettopp det.

Statsminister Mahathir bin Mohamad møtte søndag en av de pårørende, kona til passasjeren Paul Weeks. Mohamad forsikret Danica Weeks om at han ikke ville gi opp så lenge det finnes håp.

– Å miste et fly er en ting. Å miste mennesker er noe helt annet. Du får ikke sove når du tenker på hva som har skjedd, du bare spør deg selv uten å få svar. Vi ønsker å fortsette, og med de elektroniske hjelpemidlene vi har nå kan det bli mulig å finne stedet der flyet gikk ned, sier han til australske 60 Minutes.

Tilbyr finnerlønn

Leteaksjonen etter MH370 ble tidenes dyreste. Foto: Paul Kane / AFP

Malaysia tilbyr foreløpig finnerlønn, men ingen betaling for selve leteaksjonen dersom noen skulle ønske å ta på seg jobben.

– Hvis det kommer noen troverdige ledetråder eller spesifikke forslag, er vi mer enn villige til å se på det og diskutere de nye forslagene, sier Malaysias samferdselsminister Anthony Loke ifølge Reuters.

Malaysia, Kina og Australia samarbeidet om et undervannssøk som ble avsluttet uten resultat i januar 2017.

Det private selskapet Ocean Infinity avsluttet sitt tre måneder lange søk i mai i fjor.

Ifølge Loke er selskapet interessert i å ta i bruk ny teknologi i et nytt søk, men det ligger foreløpig ikke noe konkret forslag på bordet.

Pårørende har ventet i fem år på svar, foreløpig uten resultat. Foto: Wang Zhao / AFP

Konspirasjonsteoriene

Et uløst mysterium fører gjerne også til en rekke konspirasjonsteorier og ubekreftede påstander. Her er noen av de mest populære:

Den irske forfatteren Noel O'Gara, som har etterforsket forsvinningen på egen hånd, hevder flyet ble skutt ned av det malaysiske militæret fordi de trodde flyet var kapret. Han mener avgjørelsen ble tatt på grunn av de to iranerne med falske pass, og at man fryktet et 9/11-inspirert angrep på Petronas-tårnene i Kuala Lumpur. Det finnes ingen offentlige bevis som støtter påstanden.

En fremmed stat, muligens Nord-Korea, hacket kontrollsystemene på flyet og kapret eller styrtet det.

Flyet ble kapret og flydd nordvest mot Afghanistan, der det landet på en hemmelig base som tilhører islamistiske opprørere. Passasjerene og besetningen holdes fortsatt som gisler.

Kapteinen tok med seg en fallskjerm og hoppet ut før han styrtet flyet. Han ble plukket opp av sin nye elskerinne i en båt, og de to lever nå med nye identiteter i et annet land.

Flere amatøretterforskere har hevdet at vraket er synlig på Google Maps, og en av dem hevder han har snakket med lokale innbyggere som sier de så flyet styrte i jungelen i Kambodsja. Kinesiske myndigheter har gjort egne undersøkelser og avvist påstanden.

Malaysias statsminister Mahathir Mohamad har tidligere beskyldt CIA for å holde tett om hvor flyet er, og mener det må ha blitt fjernstyrt.

Etter flere ville rykter så USA seg nødt til å avkrefte at flyet i all hemmelighet landet på den amerikanske militærbasen på øya Diego Garcia i Indiahavet.

Den malaysiske politisjefen Khalid Abu Bakar nevnte forsikringssvindel som et eksempel da han understreket at myndighetene holdt alle muligheter åpne.

Enkelte har også hevdet at MH370 og MH17, som ble skutt ned over Ukraina senere samme år, var samme fly.

