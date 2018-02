Fire skutt i sammenstøt i Calais

De fire eritreerne, som er mellom 16 og 18 år gamle, er sendt til sykehus og blir operert. Ytterligere en person er kjørt til byen Lille på grunn hans «svært alvorlige helsesituasjon», opplyser den lokale påtalemyndigheten.

En nesten to timer land slåsskamp brøt ut mellom rundt 100 eritreere og 30 afghanere som hadde stått i kø for å få utdelt mat i utkanten av Calais. Bråket startet da en afghaner løsnet skudd. Rundt fem kilometer unna var det også et stort sammenstøt der over 100 eritreere med kjepper og jernstenger sloss mot 20 afghanere, ifølge påtalemyndigheten.

– Politiet grep inn for å beskytte de afghanske migrantene, opplyser myndighetene og legger til at ekstra sikkerhetspersonell er plassert ut i området.

Tolv personer ble såret i sammenstøtene, mens er person ble skadd i en trafikkulykke.

Volden er den verste i Calais siden 16 mennesker ble såret i sammen støt i juli i fjor. Året før ble 40 personer i såret i byen som er blitt et samlingssted for migranter som prøver å ta seg videre over Den engelske kanal til Storbritannia.

– Etter dagens alvorlige hendelse, reiser jeg til Calais i kveld for å få oversikt over situasjonen sammen med lokale myndigheter og aktører, sier Frankrikes innenriksminister Gérard Collomb.