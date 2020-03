Fire menn henrettet etter gruppevoldtekt i India

I 2012 utløste saken sterke reaksjoner i India og resten av verden, og satte fart i debatten om kvinners sikkerhet i offentlige rom i India.

Den 23 år gamle fysioterapistudenten «Joyti» var på vei hjem fra kino sammen med en mannlig venn da de fikk skyss av en minibuss i New Dehli. Om bord i bussen ble hun brutalt gjengvoldtatt av seks menn og deretter kastet av bussen i fart.

Hun døde på sykehus noen uker senere.

Mennene ble henrettet i Tihar fengsel i New Delhi torsdag, melder Press Trust of India.

– Datteren vår har endelig fått rettferdighet, jeg takker rettsvesenet og regjeringen, sa voldtektsofferets mor, Asha Devi, utenfor fengselet, der en folkemengde brøt ut i jubel da nyheten om hengingen ble bekreftet.

Nå er de fire dømte i den mye omtalte gjengvoldtekts- og drapssaken i India henrettet. Foto: Uncredited / Ap

Brutalt mishandlet

23-åringen og hennes mannlige venn ble begge kritisk skadet da de ble kastet av bussen i fart.

Vennen hennes overlvede, og klarte å vitne mot mennene under rettsaken.

«Modig, fryktløs og full av liv», mintes den sørgende familien sin datter som ble frarøvet livet.

De var til sammen seks menn som gjennomførte gruppevoldtekten, men én av de dømte døde i fengsel og en tenåring som var med på det, ble løslatt etter et opphold i ungdomsfengsel.

Indisk aktivist under demonstrasjons mot voldtekter i India. Foto: Oinam Anand

Mente det var hennes egen feil

En av de dømte stilte opp i et intervju med BBC og mente at 23-åringen ba om å bli voldtatt.

– En anstendig jente ville ikke ha fartet ute klokken ni på kvelden. EN jente er lant mer ansvarlig for en voldtekt enn det mannen er. Kvinner og menn er ikke likestilte, sa dødsdømte Mukesh Singh i intervjuet med BBC-programmet Storyville, som ble sendt på den internasjonale kvinnedagen i 2015.

Han påsto at voldtekten ble gjennomført for å lære den kvinnelige 23-åringen og vennen hennes en lekse, og at det var hennes egen feil at hun ble drept.

– Når en blir voldtatt, bør en ikke kjempe imot. Hun burde ha holdt kjeft og latt det skje. Da hadde hun ikke mistet livet, uttalte han.

Skjerpet straffene

Hendelsen og omfanget av volden utløste rasende protester både i India og utenlands. Lovgivere har gått inn for å skjerpe straffene i seksuelle overgrepssaker.

Men aktivister sier likevel at de nye straffeutmålingskravene ikke avskrekker voldtekt.

Det ble anmeldt nesten 34.000 voldtekter i India i 2018.