– Fire leigemordarar er drepne etter attentatet mot Haitis president

Dei fire, som politiet omtaler som «leigemordarar», vart skotne i ein politiaksjon i hovudstaden Port-au-Prince seint onsdag.

– Fire leigemordarar vart drepne, to vart arresterte og er under kontroll. Tre politimenn, som var tatte som gislar, er sett fri, sa politisjef Léon Charles i ein TV-sending natt til torsdag.

53 år gamle Moïse vart skoten og drepen av ukjende gjerningsmenn som tok seg inn i heimen hans i Petionville utanfor Port-au-Prince natt til onsdag.

Haitis president Jovenel Moïse, her fotografert i 2020, vart skoten og drepen natt til onsdag. Han vart 53 år gammal. Foto: Dieu Nalio Chery / AP / NTB

Også førstedama i landet, Martine Moïse, vart såra i angrepet. Ho er flydd til Miami for behandling på sjukehus der.

– Dei mistenkte snikmordarane vart arresterte av politiet litt før klokka 18 i kveld, tvitra visekommunikasjonsminister Frantz Exantus.

Martine Moïse, kona til presidenten, er flydd til Miami for behandling på sjukehus. Ho vart òg såra i angrepet, Foto: Carl Juste / AP / NTB

Kan bli meir kaos

Haiti, det fattigaste landa i regionen, har ei historie med autoritære leiarar og politisk uro.

Drapet på presidenten kan føre til meir kaos og uro i Haiti, som allereie er prega av gjengkriminalitet, stadig aukande inflasjon og demonstrasjonar frå opposisjonen.

Dei har skulda Moïse for å vere autoritær, for å sjå gjennom fingrane med korrupsjon, og for å føre ein økonomisk politikk som har gitt skyhøg inflasjon.

Tre barn på ei tom gate framfor katedralen i Port-au-Prince som vart øydelagd i jordskjelvet i 2010 og enno ikkje er bygd opp att. Foto: Joseph Odelyn / AP / NTB

Gatene i hovudstaden Port-au-Prince var onsdag kveld folketomme og stille.

Fungerande statsminister Claude Joseph seier at politiet og militæret har kontroll på tryggleiken i landet.