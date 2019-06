Fire kontroversielle øyeblikk under Trumps London-besøk

Mandag starter Donald Trumps statsbesøk til Storbritannia. Besøket, som inkluderer gallamiddag på Buckingham Palace i regi av Dronning Elizabeth, er omstridt. Det er ventet store demonstrasjoner.

Trumps besøk skal bidra til å styrke båndene mellom USA og Storbritannia som ble lagt under andre verdenskrig, men vil også preges av Trumps strategi om å sette USA først.

Besøket vil kunne by på fire kontroversielle og potensielt pinlige øyeblikk:

1. Møtet mellom Trump og May

Brexit har gjort forholdet mellom Donald Trump og Theresa May anstrengt. I forkant av besøket blander USAs president seg inn i både hvem som skal bli ny statsminister og hvordan britene skal forhandle med EU.

Trump har kritisert May for ikke å være tøff nok og gitt i fra seg alle kortene i forhandlingene med Brüssel.

Trump råder britene til å nekte å betale skilsmisseregningen tilsvarende 420 milliarder kropner og gå ut av EU uten noen avtale. Til The Times sier han at det var en tabbe å ikke sende inn leder Nigel Farage i Brexitpartiet til å ta seg av forhandlingene med EU.

Spørsmålet om brexit er avgjørende fordi USA og Storbritannia skal forsøke å forhandle fram en handelsavtale seg i mellom etter at britene er ute av EU. Trump antyder at en avtale kan være på plass allerede ett år etter brexit.

Donald Trump møter en statsminister Theresa May som er på vei ut av statsministerstolen fordi hun ikke har klart å ta Storbritannia ut av EU innen fristen 29. mars. Bildet er fra FNs generalforsamling i 2018. Foto: Evan Vucci / AP

Huawei og forholdet til Kina er et vel så vanskelig tema. Det kinesiske teleselskapet Huawei kan få en rolle i utbyggingen av 5G-nettet i Storbritannia. Det har ført til at Trump truer med å bryte etterretningssamarbeidet med britene.

Iran-spørsmålet er også betent. USA har trukket seg ut av atomavtalen med Iran og har nylig sendt et hangarskip til Persiabukta. Britene på sin side støtter atomavtalen, og er kritiske til Trumps sanksjonspolitikk overfor Iran.

2. Møtet med dronning Elizabeth

Donald Trump og førstedame Melania får ikke bo på Buckingham Palace slik både

Dronning Elizabeth har tatt i mot presidentpartet tidligere, på Windsor Slott 13. juli 2018. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Barack Obama og George Bush og deres ektefeller fikk gleden av under deres statsbesøk.

Deler av slottet er nemlig under oppussing, noe som av mange tolkes som hendig for et kongehus som er var for all kritikken som er kommet mot å ta i mot Trump til statsbesøk.

Trump skal bo hos USAs ambassadør i Regents Park i London.

3. Møtet med prins Charles

Klimasaken kan også vise seg å bli et ubehagelig punkt på programmet.

En oppblåsbar baby som skal ligne Trump vil fly over London tirsdag. Foto: Matt Dunham / AP

Donald Trump skal møte prins Charles, og britenes kommende konge er bekymret for Trumps kontroversielle beslutning om å trekke seg ut av Parisavtalen om klima. Det er ventet at Charles vil ta opp dette spørsmålet med USAs president.

4. Møtet med Boris Johnson

Hvem som blir den neste statsministeren etter May er det store spørsmålet i Storbritannia for tiden.

Donald Trump har gått ut og støttet tidligere utenriksminister og Brexit-forkjemper Boris Johnson. De to vil trolig møtes i London.

Boris Johnson (t.v) og Donald Trumo (t.h) er gode venner, ifølge Trump, som mener Johnson vil bli en utmerket statsminister. Foto: Matt Dunham / AFP

– Jeg tror at Boris vil gjøre en god jobb. Jeg tror han blir utmerket, sa Trump til tabloidavisen The Sun i helgen.

At en utenlandsk statsleder blander seg inn i statsministerkabalen i et annet land på denne måten blir sett på som uvanlig og ukonvensjonelt. Flere peker også på at dette kan bli underlig for en ny britisk statsminister dersom det ikke er Johnson.

Statsbesøket innebærer også fire møter som potensielt hadde blitt ubehagelige dersom de ble noe av:

1. Hertuginne Meghan Markle

Hertuginne Meghan er ikke blant dem som skal møte Trump i London. Meghan har fødselspermisjon med tre uker gamle Archie. Det er kanskje like greit.

Hertuginne Meghan Markle skal ikke møte president Donald Trump under statsbesøket. Markle var en skarp kritiker av Trump under valgkampen i 2016. Foto: Pool / Reuters

For skuespilleren har anklaget Trump for både å være kvinnehater og en splittende person. Meghan la aldri skjul på at hun stemte på Hillary Clinton i valgkampen i 2016, og truet også med å flytte til Canada dersom Trump ble valgt.

Trump sier til The Sun at han ikke visste at hun var så ekkel, men legger til at han håper at hun vil lykkes i sin nye rolle.

2. Opposisjonsleder Jeremy Corbyn

Arbeiderpartileder Jeremy Corbyn boikotter middagen på Buckingham Palace under Trump-besøket. Foto: Henry Nicholls / Reuters

Flere sentrale politikere er i mot statsbesøket. Opposisjonsleder Jeremy Corbyn er blant flere politikere som boikotter middagen på Buckingham Palace.

Corbyn er kritisk til at Trump har revet i stykker klimaavtalen og sier Trump har kommet med rasistiske ytringer.

3. Borgermesteren i London

– London burde ikke rullet ut den røde løperen for Trump som har holdninger vi er motstandere av, sier borgermester Sadiq Khan til BBC London.

Trump hisset på seg Khan etter terrorangrepet ved London-Bridge i 2017 da han tvitret kritisk om Khans uttalelse om at folk i London ikke trengte å føle seg stresset av at det var mye politi i gatene.

4. Demonstranter

Det er varslet store demonstrasjoner i London i forbindelse med Trump-besøket. Men Trump selv vil være skånet fra å møte noen av dem.

Av sikkerhetsmessige årsaker vil feks ikke Trump bli fraktet til Buckingham Palace i åpen hest og kjerre slik som er vanlig under store statsbesøk.

Mange titalls tusen mennesker demonstrerte mot Donald Trump under hans besøk til London 13. juli 2018. Foto: Simon Dawson / Reuters

Trump vil blir fraktet rundt i enten et amerikansk militært helikopter eller sin medbrakte pansrede bil med kallenavnet «the beast».

Store deler av sentrum er sperret av og 10.000 politifolk er i sving under det tre dager lange besøket.

Det er ventet at sikkerhetsopplegget vil ha en samlet kostnad på 200 millioner kroner, ifølge BBC.