Fire drept i angrep mot boligblokk i Lviv: – Det vil komme et merkbart svar

Lviv ligger helt vest i Ukraina, nær grensen til Polen, milevis unna frontlinjen.

Byens ordfører, Andrij Sadovyj, skriver på Telegram at åtte personer er skadet. Raketten skal også ha ført til skader på minst 60 leiligheter og rundt 50 biler, ifølge ordføreren.

Også guvernøren i Lviv-regionen melder om angrepet på Telegram.

– En russisk rakett fikk et direkte treff i en boligblokk i byen, sier guvernør, Maksym Kozytskyj.

Han skriver at raketten førte til en brann som raskt ble slukket, og at redningsmannskaper er i full gang med å søke etter overlevende i ruinene.

Han la også ut et bilde av det som skal være boligblokken. Øverste etasje er totalskadd.

STORE SKADER: Boligblokken i Lviv har fått store skader. Hele øverste etasje er totalskadet. Foto: Reuters

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier på Telegran at Ukraina vil svare på angrepet:

– Det vil definitivt komme et svar til fienden. Et merkbart svar.

Flere skadet

Ordfører Sadovij sier at åtte personer er registrert såret foreløpig, og at antallet stiger. En av dem er alvorlig såret. Han sier også at rundt 60 leiligheter og 50 biler er ødelagt.

Åtte skal være såret i angrepet. Én skal være alvorlig skadet. Foto: ROMAN BALUK / Reuters

Guvernøren sa at han ble advart før angrepet av forsvaret om at raketter var på vei, og han oppfordret befolkningen til å søke ly.

Det ble meldt om strømbrudd og telefonforstyrrelser da flere eksplosjoner ble hørt etter at flyalarmen gikk.

Lviv ligger lengst vest i Ukraina, 70 kilometer fra grensa til Polen.

Krigen har i liten grad rammet Lviv direkte, men det har vært angrep mot byen, sist 20. juni, da det også ble meldt om skader på kritisk infrastruktur.

Det ble også meldt om flyalarm over hele Ukraina og raketter på vei mot flere andre byer i løpet av natten.

Hør også: