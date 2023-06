13-åringen, 9-åringen, 4-åringen og den 11 måneder gamle babyen var nesten seks uker alene i jungelen.

Søskenflokken på fire ble fredag funnet i live etter at småflyet de var om bord i styrtet i Amazonas 1. mai.

– Dette er Guds mirakel, sier faren Manuel Ranoque til pressen i hovedstaden Bogota i går.

Manuel Ranoque er faren til to av barna i søskenflokken på fire. Han håper barna kommer seg raskt etter å ha vært nesten seks uker alene i jungelen. Foto: AP Photo/Ivan Valencia / AFP

Moren var i live

Barna er innlagt på sykehus etter at et redningshelikopter fløy dem ut av jungelen lørdag.

– Det første jeg gjorde var å snakke med jenta på 13 år. Det er ikke så lett å spørre dem om ting fordi barna har ikke sovet eller spist skikkelig på 40 dager. Jeg har ikke fått snakket ordentlig med dem. Jeg håper de kommer seg til hektene, sier faren og legger til at barna selv vil komme til å fortelle sine historier.

De fire søsknene overlevde fordi de hadde kunnskap om hvordan man overlever i jungelen. De ble funnet av et letemannskap bestående av personer fra urbefolkningen og militære. Foto: Den colombianske regjeringen / AFP / Reuters

Han tror moren ba ungene om å gå fra henne og flyvraket for å overleve.

– Det eneste hun har fortalt meg er at moren var i live i fire dager. Før hun døde sa hun muligens: gå!, sier Manuel Ranoque.

I tillegg er piloten og en lokal urbefolkningsleder funnet omkommet etter flystyrten.

Spiste mel av rotgrønnsaken kassava

Barna ble funnet fem kilometer fra flyvraket. De hadde tatt meg seg tre kilo mel av rotgrønnsaken kassava som de hadde spist, forteller talsmann Pedro Arnulfo Sánchez Suárez.

Det hjalp dem med å holde seg i live.

Melet er mye spist av urbefolkningsgrupper i Amazonas-regionen.

Det endte tragisk for småflyet av typen Cessna C206 i staten Caquetá i Colombia 1. mai. Mens de fire barna overlevde styrten, døde moren, piloten og en urfolksleder om bord. Foto: Den Colombianske forsvaret / AP / AFP

– Da de til slutt gikk tomme for mat bestemte de seg for å finne et sted hvor de kunne holde seg i live, sier Suárez.

– De var underernærte, men oppegående, våkne og klare da vi fant dem, fortsetter han.

Colombias forsvarsminister Ivan Velasquez sa til pressen søndag at barna er dehydrerte og fremdeles ikke kan spise vanlig mat, men de er ute av livsfare.

Tåteflasken til den minste i søskenflokken, en baby på 11 måneder, ble funnet i jungelen av letemannskapene. Foto: AFP PHOTO / Det colombianske forsvaret / AFP

Hadde kunnskap om jungelen

At barna tilhørte en urbefolkningsgruppe, ga dem en viss immunitet mot sykdommer i jungelen, mener talsmann Pedro Arnulfo Sánchez Suárez.

Barna hadde kjennskap til hva man kan – og ikke kan – spise i jungelen.

Det var 13-åringen som tok på seg ansvaret og holdt småsøsknene i live, fortalte han videre. I en sekk hadde hun pakket en lommelykt, myggnetting, mobiltelefoner, drikke og mat, melder den colombianske avisen El Espectador.

I tillegg klarte de å finne vann, noe som ikke hadde vært mulig om de ikke hadde hatt kunnskap om de vanskelige forholdene i jungelen.

Barna overlevde førti dager i jungelen. Barna ble fraktet med ambulansefly til et sykehus i hovedstaden Bogota lørdag. Foto: Det colombianske luftforsvaret / Reuters

Hørte babygråt

– De var veldig svake, men vi klarte å finne dem fordi vi hørte den minste gråte, sier Lucho Acosta, koordinator for letemannskapet fra urbefolkningen til CNN.

Ifølge Nicolás Ordóñez fra urbefolkningsgruppen murui, holdt ungene hverandre i hendene da de ble funnet.

Det var han som fant dem først.

13-åringen ga ham en klem, mens hun holdt 9-åringen i hånden og hadde ettåringen på armen.

4-åringen hadde vanskeligheter for å stå oppreist og lå på bakken ved siden av.

– Jeg sa til dem at vi er familie og at vi kom på vegne av faren, bestefaren og tantene deres, sa Nicolás Ordóñez, melder colombianske RTVC.

Leteaksjonen ble utført av mer enn 100 soldater samt 70 personer fra urbefolkningen. Mens søket pågikk, ble over 100 overlevelsespakker med vann og mat kastet ned i jungelen fra luften slik at barna skulle finne dem.

– Vi, som urbefolkningsgruppe, har kunnskap til å drive søk etter dem. Vi har vist verden at vi fant flyet og at vi har vist verden at vi fant barna, sier faren Manuel Ranoque.

Funnet av redningshund

Ungene har fortalt redningspersonalet at de på et tidspunkt ble funnet av en belgisk fårehund kalt Wilson.

Hunden, som er militærets redningshund, var tre eller fire dager sammen med ungene. Siden har hunden forsvunnet og er fortsatt savnet, ifølge Colombias president Gustavo Petro.

Presidenten besøkte barna på sykehuset lørdag.

Historien om barna som overlevde har rørt en hel verden. Den colombianske artisten Shakira skrev lørdag på Twitter at hun takker alle involverte i redningsaksjonen.