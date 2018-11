Fire av fem jødiske velgere stemte på Demokratene

Etter tirsdagens mellomvalg i USA har AP og CNN publisert de første svarene av valgdagsundersøkelsene sine.

Undersøkelsene viser et USA som er tydelig delt mellom by og land.

I storbyene stemmer nesten to av tre velgere på Demokratene, mens Republikanerne dominerer på landsbygda.

Hvem stemte hva, hvor? Demokratene Republikanerne By 65 prosent 32 prosent Forsteder 49 prosent 49 prosent Landlig 42 prosent 56 prosent

Andre funn fra CNNs undersøkelse:

61 prosent av dem som har våpen hjemme stemte på Republikanerne, mens 72 prosent av dem som ikke har våpen hjemme stemte på Demokratene.

59 prosent av dem som hadde gått på college stemte på Demokratene, mens blant dem som ikke hadde høyere utdannelse delte velgerne seg helt jevnt, 49–49.

59 prosent av kvinnene stemte på Demokratene, mot 40 prosent for Republikanerne. Blant mennene var det en liten overvekt, 51–48 prosent, som stemte på Republikanerne.

Rekordhøy valgdeltagelse

Hvor mange som stemte ved årets valg er ennå ikke helt klart, men minst 113 millioner stemte ved årets valg. Det er en dramatisk økning fra forrige mellomvalg – i 2014 – da 83 millioner stemte.

I prosent stemte minst 48,1 prosent av velgerne, mot 35, 9 prosent ved forrige valg.

Bare i 1966 har det vært høyere valgdeltagelse ved et mellomvalg i USAs historie. Da stemte 48,9 prosent av velgere. Ettersom de siste stemmene ved årets valg blir talt opp, er det mulig at deltagelsen i år vil vise seg å være høyere enn rekordåret 1966.

Få jøder støtter Trump

Tallene fra valgdagsmålingene viser at 79 prosent av jødiske velgere sier at de stemte på kandidater fra Demokratene: Bare 17 prosent sier at de stemte på Republikanerne.

President Trump ble kritisert for å ha gjort lite for å stanse hatkriminalitet, etter at elleve jøder ble drept i Pittsburgh en drøy uke før valget.

Samtidig har presidenten ført en svært pro-israelsk politikk, blant annet ved å flytte USAs ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem.

Den pro-israelske politikken ser ikke ut til å ha hjulpet republikanerne. I stedet er den enda klarere dominans for demokratene enn ved presidentvalget for to år siden, da 71 prosent oppga at de stemte på Hillary Clinton og 24 prosent sa at de hadde stemt på Trump.

Jødiske velgere er regnet som en av Demokratenes mest trofaste velgergrupper. Ikke siden presidentvalget i 1920 har et flertall av jødiske velgere støttet en republikansk kandidat, viser en oversikt fra Jewish Virtual Library.

Elleve jøder ble drept da en mann angrepet en synagoge i Pittsburgh 27. oktober. Foto: Matt Rourke / AP

Langt flere unge velgere

CNNs valgdagsundersøkelse viser at Demokratene har et stort overtak blant unge velgere.

I aldersgruppen 18–29 år stemte mer enn to av tre velgere på Demokratene og også i gruppen 30–44 år var det et klart flertall som stemte på Demokratene.

Samtidig var det langt flere eldre enn unge som har stemt. 56 prosent av dem som har avgitt stemme er over 50 år, noe som forklarer hvorfor Republikanerne ikke gjorde et dårligere valg.