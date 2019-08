Fire av fem amerikanere tror på nye masseskytinger i nær fremtid

Meningsmålingen gjort av Reuters/Ipsos er gjort onsdag og torsdag i denne uken og tallene er klare.

49 prosent sier at det «svært sannsynlig» med en ny masseskyting i løpet av de neste tre månedene, mens 29 prosent sier at det er «sannsynlig».

Bare 10 prosent sier at det «ikke er sannsynlig» at det kommer en ny masseskyting i løpet av de neste tre månedene.

Et flertall sier også at de opplever tilfeldige voldstilfeller, inkludert masseskytinger, som den største trusselen mot deres sikkerhet.

Flere og verre masseskytinger

Da Charles Joseph Whitman i 1966 klatret opp i tårnet på University of Texas i Austin og begynte å skyte, innledet han en trist æra med masseskytinger i USA. Da politiet til slutt fikk skutt Whitman, hadde han tatt livet av 18 mennesker.

I årene siden 1966 har det vært 26 masseskytinger med minst ti drepte, viser en oversikt fra CNN. Statistikken viser at stadig flere blir drept i masseskytingene:

Fire av de seks dødeligste masseskytingene siden 1966 har skjedd i løpet av de tre siste årene.

Bare i løpet av 2018 og 2019 har det vært fem masseskytinger med minst ti dødsofre.

En oversikt fra Gun Violence Archive viser at det så langt i 2019 har vært 254 masseskytinger, definert som tilfeller der fire eller flere personer er skadet eller drept med skytevåpen.

Skytevåpen i USA Ekspandér faktaboks Nesten 15.000 mennesker ble drept med skytevåpen i USA i 2018, viser en oversikt fra Gun Violence Archive. Så langt i 2019 er tallet over 8.700.

Drapsraten med skytevåpen er seks til ni ganger høyere i USA enn i andre industriland.

På toppen av de mange drapene kommer rundt 22.000 årlige selvmord begått med skytevåpen i USA.

Drøyt 4,3 prosent av verdens befolkning lever i USA, men over 40 prosent av alle våpen i privat eie er å finne i amerikanske hjem.

Totalt 668 barn i alderen 0 til 11 år ble skutt og drept i USA i fjor. Så langt i år er tallet 390.

Gun Violence Archive regner masseskytinger som hendelser der fire eller fler er drept eller såret. I fjor var tallet på slike hendelser i USA 340, så langt i år er det registrert 250.

USA er det landet i verden med flest skytevåpen i privat eie, nærmere bestemt 113 skytevåpen per 100 innbyggere.

I Norge er det til sammenligning i underkant av 32 skytevåpen per 100 innbyggere, noe som plasserer oss på tiendeplass i verden. (Kilder: Gun Violence Archive, The American Journal of Medicine, Centers for Disease Control and Prevention, Educational Fund to Stop Gun Violence, Vox.com, NTB)

– Sa han ville skyte meksikanere

21-åringen som sto bak angrepet i El Paso sa til politiet at han ville drepe meksikanere, skriver Washington Post fredag.

Avisen skriver at den har fått tak i en skriftlig erklæring fra politidetektiv Adrian Garcia om arrestasjonen av 21-åringen.

Politiet arresterte mannen etter at de hadde fått beskjed om skytingen og var på vei til kjøpesenteret. De så en bil som hadde stoppet ved et kryss og en mann steg ut av bilen med hendene over hodet.

– Jeg er skytteren, skal 21-åringen ha sagt til politiet.

Uttalelsen om at han ville skyte meksikanere stemmer overens med det manifestet 21-åringen publiserte på nettet rett før skytingen. Der forklarte han sine motiver og fordømte det han kalte en «spansk invasjon» av USA.

Demonstranter i El Paso protesterte onsdag mot manglende våpenlover i USA. Foto: MARK RALSTON / AFP

Klart flertall for strenge lover

Meningsmålingen viser at 69 prosent av amerikanerne vil ha «strenge» eller «moderate» restriksjoner på våpen.

Halvparten sier seg ening i at «måten folk snakker om innvandring på, oppmuntrer til vold».

Etter angrepet i El Paso har president Trump fått kritikk for at hans retorikk har gjort det farligere for latinamerikanere

Mental helse, rasisme og intoleranse ble i meningsmålingen trukket frem som de tre viktigste årsakene til masseskytinger. En av seks, og en av fire blant republikanerne, la skylden på dataspill.

