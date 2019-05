Finske fiskere rammes av hybrid krigføring

Det lille stedet Veskoniemi i Inari kommune nord i Finland er hovedbasen for en liten gruppe yrkesfiskere. Året rundt henter de opp sik, ørret, gjedde og ikke minst sikløje (muikku), en liten laksefisk som i Finland regnes som en delikatesse.

– Etterspørselen er svært god, det er nesten et bunnløst marked, sier Arto Merö fornøyd.

Det går faktisk bra å leve som yrkesfisker her midt ute i ødemarken i finsk Lappland. Men det siste halv året har fiskerne på Finlands tredje største sjø, Enaresjøen (Inarijärvi), opplevd uventede problemer.

GPS-signalet forsvant

– Det er trist at noe slikt kan skje, at GPS-signalene bevisst forstyrres, sier Merö.

I perioder har GPS-signalene plutselig blitt ustabile og tildels forsvunnet, mens fiskerne har befunnet seg langt ute på den store sjøen.

For på samme måte som flygere i Norge i slutten av oktober og begynnelsen av november i fjor kunne rapportere om problemer med GPS-systemet i øst- Finnmark, så opplevde fiskerne litt lengre sør på Enaresjøen det sammen.

Artö Merö er en av fiskerne på Enaresjøen i Finland som er bekymret over at GPS-signalene i perioder har forsvunnet. Her sorterer han den lille laksefisken muikku/sikløje før den sendes ut på markedet Foto: Gunnar Bratthammer/NRK

Både finske og norske undersøkelser har konkludert med at det hele stammer fra russisk side av grensen, der det russiske forsvaret, ifølge Aftenposten, har brukt jammingssystemet Zjitl for å teste om de kan slå ut sambandssystemer over grensen i vest.

Det har også vært eksempler på at dette har skjedd tidligere, blant annet under den store russiske militærøvelsen Zapad høsten 2017.

GPS-koordinatene hopper rundt

Fiskerne på Enaresjøen bruker en komplisert teknikk for fiske under isen. Der er GPS et nesten uvurderlig hjelpemiddel.

– Jeg pleier så sette et punkt på GPS-en fra der for jeg begynner å trekke garnet under isen, og regner så et bestemt antall meter til der hvor jeg fester det lengre fram, sier Tapio Aarnipuro.

Fiskerne på Enaresjøen drar ofte mange titalls kilometer av gårde før de setter ut garnene under isen Foto: Morten Jentoft

Tapio Aarnipuro håper politikerne ordner opp slik at de slipper flere problemer med GPS-systemet på Enaresjøen Foto: Gunnar Bratthammer

Men da Nato-øvelsen pågikk i Norge, begynte plutselig koordinatene å hoppe på den lille monitoren hans.

Yrkesfiskeren på Enaresjøen mener det som skjedde seinhøstes 2018, var et skremmeskudd som politikerne nå må ordne opp i.

En eller annen dum ide?

Kirsti Niranen, direktør for internasjonale relasjoner på det nyopprettede Hybrid COE, det europeiske senteret for å møte hybride trusler, kan ikke med sikkerhet si hva som har skjedd, eller hvem som står bak.

– Det kan være en eller annens dumme ide. Men sett ut fra et russisk synspunkt, så handler dette om å teste motstanderen, sier Narinen til NRK.

Kirsti Niranen er direktør for internasjonale relasjoner ved Hybrid CEO i Finland Foto: Gunnar Bratthammer/NRK

Finland befinner seg i frontlinjen for det som mange kaller den nye kalde krigen i Europa, der nye metoder tas i bruk ved siden av tradisjonelle militære muskler.

Hybrid krigføring Ekspandér faktaboks Hybrid krigføring er egrep som beskriver tilfeller der både konvensjonelle og ukonvensjonelle metoder for krigføring benyttes. Kapasiteter slik som anonymiserte styrker, spesialstyrker, propaganda, aktivt diplomati, desinformasjon, elektronisk krigføring, nettmanipulering, undergraving og sabotasje står sentralt. Disse kapasitetene blir brukt ut ifra hvor de er antatt å ha størst mulig effekt. Bruken er koordinert og svært målrettet, noe som gjør det vanskelig for en motpart å komme med mottiltak. Kilde: Folk og forsvar

– Man ønsker kanskje å vise at man ikke ønsker at Nato skal ha store militære øvelser i nord, og at man i alle fall ikke ønsker at Finland skal være med på disse øvelsene sier Kirsti Niranen.

Finland i frontlinjen

Fiskerne på Enaresjøën opplever at arbeidsdagen deres forstyrres av at hjelpemidler som er viktige for dem når de skal sette ut garn og redskap, blir ustabile. Samfunnet ellers merker også et økende press.

GPS-navigatorer som denne er blitt viktige hjelpemiddel for fiskerne på Enaresjøen Foto: Gunnar Bratthammer/NRK

– Dette har kommet krypende de seinere årene, sier Kirsti Niranen.

Hun viser til at russisk presse har prøvd å skape et bilde av at finnene ikke er så sympatiske lengre, ved blant annet negative saker om finsk barnevern.

Finland reagerte sterkt da det i november ble klart at jammingen av GPS-nettet på Nordkalotten kom fra russisk side av grensen.

Russland krever bevis

– Selvfølgelig er det vanskelig for Russland som en stormakt å innrømme at de har gjort noe som dette. Men det er veldig bra at både Finland og Norge har tatt dette opp med Russland, sier tidligere finsk statsminister og leder av utenrikskomiteen i den finske Riksdagen, Matti Vanhanen til NRK.

Finlands tidligere statsminister Matti Vanhanen kaller de russiske forstyrrelsene av GPS-nettet for helt uakseptable Foto: Gunnar Bratthammer/NRK

Den nå avtroppende finske utenriksministeren Timo Soini tok denne saken opp med sin russiske kollega Sergej Lavrov da de møttes i Moskva 12. februar 2019.

Men Lavrov sa da at det er umulig å kommentere saken.

– Når vi får fakta, så er vi klar til å snakke, sa Lavrov, som la til at denne type påstander er vanskelig å ta seriøst.