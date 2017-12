Finsk alkoholdebatt forstyrret av fyllebråk

Riksdagen debatterte tirsdag en mulig reform av Finlands alkohollover. Samtidig var det julebord et annet sted i bygningen.

Da måtte Päivi Räsänen, som representerer Kristendemokratene i Riksdagen, forlate debatten for å hjelpe en ansatt med alkoholforgiftning.

Räsänen er også utdannet lege, og ble tilkalt fordi en assistent kastet opp i en korridor og ikke klarte å stå på beina.

Päivi Räsänen på et valgkampmøte i 2015. Foto: Roni Rekomaa Roni Rekomaa / AFP

Ifølge den finskspråklige avisen Aamulehti ble vedkommende til slutt hentet av ambulanse.

– Jeg var der som lege. Det stemmer at jeg måtte forlate rommet under en riksdagsdebatt samtidig som det var en tradisjonell julefeiring i bygningen. At det skjer under en debatt om ulempene ved alkohol, er veldig kontroversielt, sier Räsänen ifølge SVT.

Regjeringen ønsker en liberalisering som gir dagligvarebutikker lov til å selge sterkøl. De vil også utvide åpningstidene til Alko, som er Finlands svar på Vinmonopolet, og tillate rabatter og tilbud på alkohol.

Ifølge WHO ligger Finland på 16. plass på lista over landene med høyest alkoholforbruk i verden, langt foran Norge (65) og Sverige (50).

Anmeldt for trakassering i fylla

Samme dag dukket det opp flere nye anklager mot Teuvo Hakkarainen fra partiet Sannfinene.

Teuvo Hakkarainen har selv sagt at han er «en helt annen person» når han er edru. Foto: Lehtikuva / Reuters

Riksdagsrepresentanten Veera Ruoho har politianmeldt ham for seksuell trakassering etter politikernes julebord, der Hakkarainen skal ha forsøkt å tvinge seg til et kyss.

Han skal også ha trengt seg inn til partiet Blå framtid, sølt alkohol rundt seg og oppført seg truende mot arbeidsminister Jari Lindström, skriver Aamulehti.

I tillegg forteller Päivi Räsänen at Hakkarainen rev henne i håret, snurret henne rundt og snøvlet navnet hennes da de møttes i Riksdagens tilbygg i fjor.

Ifølge Räsänen meldte hun fra om episoden, men valgte å la den ligge ettersom Hakkarainen ba om unnskyldning og ikke husker noe av det som skjedde.

– Jeg opplevde det ikke som seksuell trakassering. Han var kraftig beruset, sier hun.

Hakkarainen har blitt sittende gjennom en rekke alkoholrelaterte skandaler, men har nå trukket seg fra partiledelsen og søkt hjelp for å få bukt med alkoholproblemene sine, skriver Yle.

Han er tidligere dømt for å ha stjålet sølvbegre, mynter og vin fra en kirke. Han har også fått reprimander og anmerkninger for å ha sendt nakenbilder av seg selv med jobbtelefonen og for å ha spredd hatefulle ytringer om muslimer og «negergubber».