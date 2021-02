Finner blå og rosa hunder i russiske byer

I forrige uke dukket det opp sju løshunder med blå pels og blå hud i Dzerzjinsk, 40 mil øst for Moskva.

Hundene ble funnet i nærheten av den nedlagte fabrikken Dzerzjinskoye Orgsteklo, som tidligere produserte blåsyre og pleksiglass.

De blå hundene har fått mye oppmerksomhet i Russland. Foto: Stringer / Reuters

Bestyreren av konkursboet, Andrej Mislivets, mente først at hundene kunne ha kommet i kontakt med kobbersulfat.

Ved veterinærinstituttet Zoozasjita ble det bare konkludert med at de hadde vært i kontakt med kjemikalier. Hundene hadde ingen tegn til forgiftning eller kjemiske brannskader.

Etter å ha funnet ut at hundenes avføring også var blå, ble det bestemt at de skal holdes under oppsyn i 20 dager.

Blodprøver ved forskningsinstituttet Lobasjevskij på universitetet i Nizjnij Novgorod har ikke gitt resultater som tyder på at fargen er helseskadelig for hundene, melder Reuters.

En av de blå hundene holdes til observasjon på et veterinærinstitutt i Nizjnij Novgorod. De skal være i god form. Foto: Anastasia Makarycheva / Reuters

Fant grønne hunder

Torsdag ble det i tillegg oppdaget flere lysegrønne hunder i Podolsk, en industriby knappe 40 mil sør for Moskva.

Ifølge lokale myndigheter har de oppholdt seg i nærheten av en nedlagt lagerbygning med grønn pulvermaling.

De fargerike hundene har blitt et populært diskusjonsemne på sosiale medier i Russland. Ifølge BBC er det flere som mistenker noen har tuklet med de grønne hundene fordi de blå fikk så mye oppmerksomhet.

De grønne hundene er også undersøkt av veterinærer, og skal være i god form.

Kan adopteres

Denne uka dukket det også opp bilder av rosa hunder i et annet område av Dzerzjinsk, der nærmere 300.000 tonn kjemisk avfall ble dumpet under den kalde krigen.

Hundene ble oppdaget i nærheten av en den nedlagte Kristall-fabrikken, som produserer eksplosiver og ammunisjon for det russiske forsvaret.

Det er fortsatt uklart hva den rosa fargen kan skyldes.

Dzerzjinsk har lenge vært en av de største bidragsyterne til Russlands kjemiske industri. Under andre verdenskrig ble det produsert både cyanid og sennepsgass i byen. Den har tidligere blitt rangert som en av verdens mest forurensede byer.

Lokale myndigheter understreker at områdene rundt fabrikkene er lukkede områder. De forhandler nå med eierne om tillatelse til å fange hundene, skriver RIA Novosti.

Alle hundene vil bli vaksinert og sterilisert. Med mindre noen melder seg for å adoptere dem, vil de bli sluppet fri igjen.

Ifølge Moscow Times har to av de sju blå hundene allerede fått nye eiere.

