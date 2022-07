Flere ganger har Russland truet nabolandet Finland med «alvorlige konsekvenser» dersom landet blir medlem av Nato.

Trusler til tross, tirsdag kom finnene et skritt nærmere medlemskap etter en høytidelig protokollsignering.

Men det ingen direkte militærtrussel fra russerne mot Finland i dag, ifølge Finlands forsvarssjef Timo Kivinen.

– Det utkjempes nå en krig i Europa. Vi må være forberedt på en uventet utvikling. Det finske forsvaret følger ekstra nøye med på situasjonen og vi kan fleksibelt endre beredskapen vår, sier han.

Forsvarslinje mellom ørene

Finland har tidligere vært under russisk styre fra 1809 til uavhengigheten i 1917. Sovjetunionen angrep landet på nytt under Vinterkrigen i 1939-1940.

Forsvarssjef Kivinen har tidligere uttalt at den aller viktigste forsvarslinjen ligger mellom en persons ører.

Han mener den ukrainske motstandsviljen er et godt eksempel på det.

– Vi burde aldri undervurdere viktigheten av vilje og motivasjon, sier han.

Karelia-brigaden på øvelse i Finland i mai i år. Førstegangstjenesten er fortsatt obligatorisk for alle menn i Finland, som har 22.000 nye vernepliktige årlig. I Norge er det rundt 9000 vernepliktige. Foto: ALESSANDRO RAMPAZZO / AFP

Stor kampvilje

Det finske forsvarsdepartementet publiserte i mai rapporten «Finners mening om utenriks- og sikkerhetspolitikk, nasjonalt forsvar og sikkerhet».

Rundt 1000 finner ble spurt om sin kampvilje. Utspørringen fant sted etter krigen brøt ut i Ukraina.

Den lyseblå grafen viser hvordan finnenes lyst til å bli med i en forsvarsallianse har skutt i været etter den russiske invasjonen av Ukraina. Den mørkeblå grafen viser finnenes lyst til å forbli utenfor allianser. Foto: Det finske forsvarsdepartementet

– I Finland har viljen til å forsvare landet tradisjonelt vært på et høyt nivå, sier forsvarssjef Timo Kivinen.

Men krigen i Ukraina har endret på forsvarsholdningene. Finland og Russland deler en 1300 kilometer lang grense.

– Viljen til å forsvare seg er på det høyeste nivået vi noen gang har målt, sier Kivinen.

Personer som bor i Øst-Finland, Oulu og Lappland, ved grensa til Russland, er spesielt villige til å personlig forsvare landet.

Den finske forsvarssjefen Timo Kivinen (til høyre) går forbi militære sammen med den finske presidenten Sauli Niinistö (foran) under den finske flaggdagen i Helsinki 4. juni 2022. Foto: ALESSANDRO RAMPAZZO / AFP

«Dersom Finland blir angrepet, synes du finner burde ta opp våpen for å forsvare seg selv i alle situasjoner, selv om utfallet virker usikkert?» ble deltakerne spurt.

– Ja, svarte 83 prosent i år.

Det er opp fra 68 prosent i 2021. Det var også tydelig at finnenes begeistring for Nato hadde økt. To tredjedeler er nå for Nato-medlemskap, mens bare en fjerdedel var for i fjor høst.

Siden 70-tallet har finnene årlig blitt spurt om det samme.

Den mørkeblå grafen i midten viser hvor villige finske menn og kvinner er til å plukke opp våpen og forsvare seg mot en fiende, til tross for at utfallet er usikkert, mellom 2003 og til 2022. Aldri før har de vært så positive. Foto: Det finske forsvarsdepartementet

Flere synlige nordiske øvelser

Det er forventet at Finland og Sverige blir fullverdige medlemmer av Nato om seks til åtte måneder.

Men i et utkast til en forsvarsavtale mellom Finland og Norge fra 2021, har landene allerede blitt enige om å øke det praktiske samarbeidet innen beredskap, øvelser, evne til koordinert handling, forskning og cyberforsvar.

– Det er en sterk støtte i befolkningen til et nordisk forsvarssamarbeid. Finlands Nato-tiltredelse vil øke behovet og mulighetene for dette samarbeidet, sier forsvarssjef Kivinen.

Det er stor kampvilje blant finner, mener forsvarssjef Timo Kivinen. Foto: Petteri Keskikuru / Petteri Keskikuru

– Finland, Norge og de andre skandinaviske landene vil fortsette samarbeidet på et mer praktisk vis, også ved å ha felles øvelser som vil være synlige for befolkningen i disse nordiske landene, sier han.

Det finske forsvaret er estimert å bestå av rundt 280.000 personer mobilisert. I fredstid har finnene imidlertid rundt 12.000 ansatte samt 22.000 nye vernepliktige årlig, ifølge Det finske forsvaret.

Karelia-brigaden på øvelse i Taipalsaari, nær grensa til Russland i mars i år. I mai uttalte den finske presidenten Sauli Niinistö og statsminister Sanna Marin at landet måtte søke om Nato-medlemskap så fort som mulig. Foto: LAURI HEINO / AFP

Det norske forsvaret har til sammenligning en total styrke på rundt 70.000 personer, ifølge Forsvaret. I 2021 hadde de rundt 17.000 ansatte, drøyt 9000 vernepliktige og 575 lærlinger.

Det bor rundt 150.000 flere personer i Finland enn det gjør i Norge.

Senest i mai gikk Finland til innkjøp av bærbare skyte- og antitankvåpen. Moderne teknologiske våpen og en omfattende reservetropp er landets beste kort mot mulige angrep, forteller forsvarssjef Timo Kivinen.

– Russland angrep på Ukraina har vist oss at vi har gjort de riktige valgene med tanke på utviklingen av vår kapasitet, sier forsvarssjefen.

På den finske flaggdagen i juli i år viste finnene frem sitt militære. Over 80 prosent av finnene ønsker at Finland skal forsvare seg militært om det blir angrepet. Foto: ALESSANDRO RAMPAZZO / AFP

Russisk krig gravert i minnet

Finnene var i krig med Sovjetunionen to ganger mellom 1939 og 1944. Først under Vinterkrigen, hvor russerne angrep og Finland til slutt tapte. Deretter under Fortsettelseskrigen.

Sovjetunionen vant Vinterkrigen mot Finland, som varte fra 30. november 1939 til 12. mars 1940. Her er finske soldater under kampene utenfor Vyborg, som var Finlands nest største by og siden havnet i russiske hender etter krigen. Foto: Lehtikuva Oy / NTB

– Arven fra den 105 dager lange Vinterkrigen er selvsagt gravert inn i det felles finske minnet. Men når vi skal utvikle forsvaret vårt, må vi se på nylige konflikter og morgendagens trender, sier forsvarssjefen.