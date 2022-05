Finlands president har snakket med Putin om Nato-medlemskap

Den finske presidentens kontor melder om samtalen i en pressemelding lørdag.

Den finske presidenten sa til Putin i en telefonsamtale lørdag at Russlands massive invasjon av Ukraina i februar 2022 har endret sikkerhetssituasjonen for Finland.

– Samtalen var direkte og rett frem, og den ble gjennomført uten overdrivelser. Å unngå spenninger blir sett på som viktig, sier president Niinistö i pressemeldingen.

Han understreket overfor Putin at landet vil håndtere naboskapet med Russland profesjonelt, og gjentok bekymringene over de menneskelige lidelsene som følge av krigen i Ukraina.

ADVARER: Russlands president Vladimir Putin sier finsk Nato-medlemskap vil være et feilgrep, og negativt for bilaterale relasjoner. Foto: Mikhail Metzel / AP

I samtalen skal Putin ha sagt at å gå bort fra finsk nøytralitet ville være et feilgrep, melder Reuters. En slik endring i Finlands utenrikspolitikk vil være negativ for bilaterale relasjoner, sier Putin.

Han understreker samtidig at det ikke er noen sikkerhetsmessige trusler mot Finland.

De to presidentene skal også ha diskutert fredsforhandlinger mellom Russland og Ukraina, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. Ifølge Putin er forhandlingene lagt på is, fordi Kyiv ikke skal være interessert i konstruktiv dialog.

Samtalen skjedde på finsk initiativ, skriver det finske presidentkontoret.

Kutter strømleveransen

Russlands viseutenriksminister Aleksandr Grusjko sier russernes respons på finsk og svensk Nato-medlem vil avhenge av hvordan Nato legger opp driften i landene.

Grusjko sier Russland vil sette inn tilstrekkelige tiltak hvis Nato skulle sette inn kjernefysiske styrker og infrastruktur nærme russergrensa, skriver Reuters som siterer russiske RIA.

Grusjko sier samtidig at Russland ikke har noen fiendtlige hensikter overfor Sverige og Finland.

Russland kuttet likevel strømleveransen til Finland natt til lørdag, melder nyhetsbyrået AFP.

Det skjer etter at det russiske energiselskapet RAO Nordic truet med å kutte strømforsyningen som følge av betalingsproblemer.

– Den er på null for øyeblikket, og det startet fra midnatt som planlagt, sa en talsperson for finske Fingrid om importen av strøm fra Russland til AFP lørdag.

Tyrkia kan stanse medlemskap

Det sosialdemokratiske partiet i Finland besluttet lørdag at de støtter en finsk søknad om Nato-medlemskap.

Det kan Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i praksis hindre, seier Gunhild Hoogensen Gjørv, professor i sikkerhetsstudium ved Universitetet i Tromsø.

– Vi følger med på utviklingen med hensyn til Sverige og Finland, men vi ser ikke positivt på det, sa Erdogan i en direktesending.

Lørdag avviser likevel en talsperson for Erdogan at Tyrkia prøver å blokkere et Nato-medlemskap for Sverige og Finland, skriver Reuters.

– Vi lukker ikke døren. Vi reiser bare denne problemstillingen som en sak om nasjonal sikkerhet for Tyrkia, sier talsperson Ibrahim Kalin i et intervju til Reuters i Istanbul.

Det har tradisjonelt vært motstand mot Nato-medlemskap i Sverige og Finland. Etter Russlands invasjon av Ukraina har likevel støtten for medlemskap blant folket i landene økt.

Den finske presidenten sier i et intervju med svenske SVT at de ikke er redde for russerne. Han sier likevel at Finland må være vaktsomt, og at det derfor er viktig med en rask prosess.

En svensk Nato-søknad kan være klar allerede mandag, ifølge svenske Expressen.

SØKER: Sverige og Magdalena Andersson har snudd i spørsmålet om svensk Nato-medlemskap. En svensk medlemssøknad kan være klar allerede mandag. Foto: Fredrik Sandberg/TT / NTB

Tidligere i uken signerte også Sverige og Finland en ny sikkerhetsavtale med Storbritannias statsminister Boris Johnson. Der lover den britiske lederen å støtte begge landenes væpnede styrker om de skulle komme under angrep.