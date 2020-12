Finland: Tidligere politisjef får livstid for drap

Kontrasten er stor fra 1987 da Jari Aarnio ble kåret til «Årets politi» i Finland. De senere år har det handlet om kriminalitet han selv skal ha begått.

Da Aarnio var sjef for narkotikapolitiet i Helsingfors hjalp han ifølge dommen til med å smugle store mengder hasj til Finland.

Under rettssaken nektet han for dette, men ble dømt til 13 års fengsel for narkotikaforbrytelser og for grovt bedrageri.

Jari Aarnio 4. juni 2015 da han ble dømt for smugling av narkotika og for bedrageri. Foto: ANTTI AIMO-KOIVISTO / Afp

For snart fire år siden møtte journalister fra NRK Jari Aarnio i Vantaa fengsel utenfor Helsingfors.

Da sendte han en hilsen til den norske politimannen Eirik Jensen.

En politihistorie ingen ville tro på

Ny tiltale for drap

Tidligere i år ble det reist en ny tiltale mot 63-åringen. Den gjaldt drapet på den svensk-tyrkiske mannen Volkan Ünsal, som ble funnet død i sin leilighet i Helsingfors i oktober 2003.

Han skal ha blitt drept i forbindelse med en krangel om utbyttet fra Arlanda-ranet 2002. Gjerningsmennene kom unna med 44 millioner svenske kroner. Ingen ble dømt for ranet, men Ünsal klarte å stjele en del av utbyttet. Deretter meldte han seg til politiet som vitne.

Fire menn ble dømt for drapet på den svensk-tyrkiske mannen i 2005.

Men etter hvert ble den tidligere politisjefen også knyttet til saken. Finsk påtalemyndighet mente de hadde bevis for at Jari Aarnio visste at Ünsal var truet, men at han ikke gjorde noe for å beskytte ham.

Den finske avisa Hufvudstadsbladet la ut denne twittermelding om dommen tirsdag:

Tingretten i Helsingfors ga påtalemyndigheten medhold i at Aarnio dermed bidro til drapet ved at han unnlot å forhindre det. Det førte til en livstidsdom.

Finske medier beskriver det som svært uvanlig at en person blir drømt for drap fordi vedkommende ikke har stanset det.

Aarnio har under hele rettssaken benektet at han hadde informasjoner om drapet på forhånd.

I Finland løslates de fleste på prøve etter 12–15 år dersom de er idømt en livstidsstraff, ifølge Wikipedia.

Den tidligere gjenglederen Keijo Vilhunen ble frikjent for drapet under samme rettssak. Retten fant det ikke bevist at han hadde planlagt drapet.

Vilhunen var en av Aarnios kontakter i den finske underverdenen.