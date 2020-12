Det var eieren av atomkraftverket i Olkiluoto, Industriens kraft (TVO) som selv i en pressemelding opplyste at det hadde vært en «uregelmessig hendelse» i den andre reaktoren på kraftverket.

Ifølge bedriften ble det klokken 12.22 finsk tid oppdaget uregelmessigheter i reaktoren. Hovedrørledningen til reaktoren ble umiddelbart stengt.

Ifølge TVO skal det ikke ha vært fare for de ansatte på kraftverket, men den finske strålesikkerhetssentralen STUK opplyser nå i ettermiddag at noe radioaktivitet skal ha sluppet ut i luften.

Det skal dreie seg om en meget liten mengde og befolkningen i området trenger ikke spise jodtabeletter eller foreta seg noe annet, ifølge STUK.

Hendelsen skal granskes

Sjefen for den finske strålevernet Petteri Tiippana sier til avisen Helsingin Sanomat at det dreier seg om en svært uvanlig hendelse, men at situasjonen for øyeblikket er stabil. Det skal være målt økt radioaktivitet inne i reaktoren, og altså noe utenfor.

Tiippana sier til avisen at det som har skjedd kommer til å bli gransket. Han legger til at det så langt ikke er noen fare hverken for de ansatte eller innbyggerne i nærheten.

I følge finsk radio og TV YLE mener det finske strålevernet at det dreier seg om det de vil definere som en alvorlig hendelse.

Kraftverket ligger ca. 25 kilometer fra byen Rauma i kommunen Eurajoki.

Finnene satser på atomkraft

Arbeidet med å bygge en ny reaktoren ved kraftverket i Olkiluoto har pågått i mer enn 10 år, men tekniske problemer har gjort at denne ikke er kommet i drift.

I tillegg er det i fjellet under atomkraftverket sprengt ut lager for radioaktivt avfall.

Her skal atomavfallet gjemmes i 100.000 år

Finland har i dag to atomkraftverk med fire reaktorer i drift. To i Olkiluoto og to i Lovisa øst for hovedstaden Helsingfors. I tillegg skal det etter planen bygges et tredje atomkraftverk nord for nye Oulu lengst inne i Bottniska viken.