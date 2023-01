Han kom med uttalelsen i morgensendingen til den finske rikskringkastingen Yle tirsdag.

Det er første gang utenriksministeren sier dette.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har sagt at Sverige ikke kan regne med tyrkisk støtte til en Nato-søknad etter koranbrenningen utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm lørdag.

– Disse demonstrantene leker med sikkerheten til Finland og Sverige, sier Finlands utenriksminister.

Haavisto legger til at det fortsatt er ønskelig at både Sverige og Finland blir med i Nato samtidig av hensyn til sikkerheten i begge land.

Tyrkia provosert av Sverige

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Foto: Burhan Ozbilici / AP

Koranbrenningen på lørdag har skapt nye problemer for Sveriges Nato-søknad:

– De som tillater slik blasfemi foran vår ambassade kan ikke lenger forvente seg å få vår støtte til Nato-medlemskap, sa Tyrkias mektige president Recep Tayyip Erdogan etter et regjeringsmøte i Istanbul mandag kveld.

Ifølge Haavisto er demonstrantenes mål å provosere Tyrkia og påvirke meningene til innbyggere og politikere. Folk i Tyrkia er «sjokkerte og irriterte» over protestene, og de utsetter Tyrkias vilje til å forhandle, sier Haavisto.

Erdogan aksepterer ikke at demonstrasjonen er en del av svensk ytringsfrihet.

– Om dere er så opptatt av disse rettighetene, så er det først og fremst Tyrkia eller muslimenes tro dere skal vise respekt for. Om dere ikke viser den respekten, så kan dere dessverre ikke vente noen støtte fra oss i Nato-spørsmålet, fortsatte Erdogan.

Utenfor det svenske konsulatet i Istanbul satte sinte demonstranter fyr på et svensk flagg.

Lørdag kveld ble det satt fyr på et svensk flagg utenfor det svenske konsulatet i Istanbul. Du trenger javascript for å se video. Lørdag kveld ble det satt fyr på et svensk flagg utenfor det svenske konsulatet i Istanbul.

Sverige svarer Finland

Sveriges utenriksminister Tobias Billström (Moderaterna) sier i en skriftlig kommentar til Svenska Yle at Sverige har vært i kontakt med Finland:

- Vi er i kontakt med Finland for å finne ut hva de egentlig mener. Sverige respekterer avtalen mellom Sverige, Finland og Tyrkia om vårt Nato-medlemskap. Det har vi gjort så langt og det kommer vi til å fortsette med, skriver Billström.

Nye samtaler

Ifølge Haavisto vil Finlands og Sveriges Nato-reise bli utsatt i hvert fall fram til det tyrkiske valget, altså til midten av mai.

Han sier også at Finland, Sverige og Tyrkia forsøker å bli enige om et nytt felles møte tidlig på våren for å vurdere situasjonen.