Finland vil inn i Nato

– Nato-medlemskap vil styrke Finlands sikkerhet. Som medlem av Nato vil Finland styrke hele forsvarsalliansen. Finland må søke Nato-medlemskap uten forsinkelser.

Det fastslår Finlands president Sauli Niinistö og statsminister Sanna Marin i en felles uttalelse.

Dermed ligger det meste til rette for å søke medlemskap i Nato. En søknad må formelt godkjennes av det finske parlamentet. Det kan skje i løpet av noen dager.

Sikkerhetsavtale

De siste ukene har Nato-medlemskap vært et brennaktuelt tema i våre naboland. Både Finland og Sverige ligger an til å bli med i alliansen.

I Sverige kan en søknad være klar allerede mandag, ifølge Expressen. Kilder til avisen sier den svenske regjeringen skal holde ekstraordinært møte om medlemskap den dagen.

Dette liker ikke russiske myndigheter. De kaller dagens nyhet fra Finland er en tydelig trussel mot Russland, ifølge Reuters.

– Det er grunn til å angre og det rettferdiggjør en respons, sier talsperson Dmitrij Peskov.

Russland har tidligere truet med «alvorlige militære og politiske konsekvenser» dersom Finland og Sverige blir Nato-medlemmer, ifølge Reuters.

Flere andre medlemsland har derfor vist sin støtte til de to nordiske landene den siste tiden.

Onsdag signerte Storbritannia en ny sikkerhetsavtale med de to landene.

Storbritannias statsminister Boris Johnson ble tatt i mot av Sveriges statsminister Magdalena Andersson onsdag. De har blitt enige om sikkerhetsgarantier. Britenes statsminister Boris Johnson og president i Finland, Sauli Niinistö signerte en sikkerhetsavtale onsdag. Foto: POOL / Reuters

Britenes statsminister Boris Johnson lovet å støtte begge lands væpnede styrker om de skulle de komme under angrep.

Onsdag møttes også forsvarsministrene i de nordiske landene i Pasvik. Der diskuterte de nordisk militært samarbeid.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram slo fast at Finland og Sverige vil få sterk støtte dersom de søker Nato-medlemskap.

Islands statssekretær Marie Kallestad Lamo (til venstre), Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist, Danmarks forsvarsminister Morten Bødskov, Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og Finlands forsvarsminister Antti Kaikkonen møttes i Pasvik grensestasjon ved Kirkenes denne uka. Nordisk samarbeid sto på agendaen. Foto: Karen Gjetrang / NRK

– Stor symbolsk betydning

Meldingen fra de finske lederne er historisk, ifølge professor i sikkerhetsstudier ved UiT, Gunhild Hoogensen Gjørv.

– Det har en veldig stor symbolsk betydning. De har stått som alliansefrie fram til nå.

Gjørv forklarer at Finland og Sverige har jobbet for å balansere bekymringer og trusler fra Russland, og et samarbeid med Nato.

De har dermed vært en slags buffer mellom Nato og Russland. Det er i ferd med å endre seg.

President Niinistö sa onsdag at Vladimir Putin må ta på seg skylden for at Nato nå utvider:

– Du forårsaket dette. Se deg selv i speilet.

Gjørv mener krigen i Ukraina allerede har ført til tettere sikkerhetsarbeid i Europa. Med hele Norden i Nato, kan det blir enda tettere.

– Det er det Putin har skapt. Et fellesskap mot seg, sier Gjørv.

Russland president Vladimir Putin må ta ansvar for at Finland nå vil inn i Nato. Det mener den finske presidenten. Foto: Mikhail Metzel / AP

Utsatt for angrep i «gråperioden»

For at Finland og Sverige formelt kan bli med i Nato, må alle 30 medlemsland ratifisere protokollen som godkjenner de to landene.

Denne såkalte «gråperioden» kan vare lenge, ifølge Reuters.

I denne perioden er både Sverige og Finland utsatt for russiske dataangrep. Finske myndigheter er forberedt reaksjoner fra Russland, ifølge YLE.

Flere medlemsland ønsker nå å fremskynde denne prosessen.

– Danmark vil gjøre alt for en rask opptaksprosess etter den formelle søknaden, tvitrer danske statsminister Mette Frederiksen.

Samtidig vil det bli lagt til rette for økt tilstedeværelse av Nato-styrker i «gråperioden».

Finske soldater på øvelse i hjemlandet 4. mai i år. Nå kan de bli Nato-soldater. Foto: HEIKKI SAUKKOMAA / AFP

– Høyere terskel for konflikt

Oberstløytnant i det svenske forsvaret, Joakim Paasikivi mener nordiske forsvar vil tjene på at Finland og Sverige blir medlem av Nato.

Han mener Russland ikke kan velge å true de to landene, når de har alliansen i ryggen.

– Terskelen for en konflikt blir høyere. Det blir sikrere, sier Paasikivi til NRK.

Han mener samarbeidet mellom de nordiske landene vil fungere godt.

– Vi bor på samme sted og har de samme problemene. Jeg tror en integrering og samarbeid vil være enkelt.

Høyre-leder Erna Solberg mener Finlands medlemskap er bra for europeisk sikkerhet.

– Nå blir det svært viktig at tiden mellom en finsk medlemskapssøknad og formell innlemmelse i alliansen blir så kort som mulig, og Norge må delta i de nødvendige sikkerhetsarrangementene for Finland i denne perioden.