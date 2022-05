Finland søker om medlemskap i Nato

Finland har bevisst holdt seg utenfor militære allianser for å ikke irritere naboen i øst. I dag snur det.

– Det er en historisk dag. En ny æra åpner seg, sier Finlands president Sauli Niinistö.

Over 90 journalister var til stede da den historiske beslutningen ble lagt frem.

– Beslutningen vår er historisk. Det viktigste er sikkerheten til Finland og våre innbyggere. Beslutningen styrker sikkerheten og samarbeidet mellom de nordiske landene, sier statsminister Marin.

Legges frem for nasjonalforsamlingen

De har allerede sagt i en felles uttalelse at Finland må søke om medlemskap i Nato «uten noen forsinkelser». Den finske nasjonalforsamlingen – Riksdagen – skal si sin mening mandag, før en søknad om medlemskap kan sendes til Nato.

Det ventes at denne sendes innen kort tid.

– Jeg vil takke for støtten vi har fått hittil. Jeg stoler på at parlamentet vil godta beslutningen med besluttsomhet og ansvar, sier Marin.

Søknaden er allerede så godt som innvilget i Brussel.

– Dersom Finland bestemmer seg for å søke, blir de ønsket varmt velkommen i Nato og søknadsprosessen vil skje raskt og smidig, sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i en uttalelse tidligere denne uken.

– Et vendepunkt

Samtidig som Finland fatter sin offisielle beslutning, holdes Natos uformelle utenriksministermøte i Berlin. Til stede er også Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

– Jeg har sett fram til at Finlands ønske om Nato-medlemskap blir offentlig. Vi har hele tiden vært tydelige på at et finsk medlemskap i NATO vil være positivt for Finland, for Norden og for NATO, sier Huitfeldt til NTB.

Hun sier at søknaden er et vendepunkt i nordisk sikkerhetspolitikk.

– De har Norges fulle støtte. Fra norsk side vil vi hurtig gjennomføre nødvendige prosedyrer. Vi vil også legge til rette for en hurtig godkjenning i Stortinget. Vi har nå et historisk samhold i Nato. Med et finsk medlemskap vil vi styrke den nordiske stemmen i alliansen, sier Huitfeldt.

– Stor oppslutning

Huitfeldt sier videre at hun opplever at det er stor oppslutning rundt medlemskapet. Men Tyrkia har vist motvilje. Fredag sa president Recep Tayyip Erdogan at landet ikke ser positivt på at Finland og Sverige trolig skal bli med i Nato.

Dagen etter sa en talsperson for presidenten at de ikke vil stenge døren for dem, men at de vil sørge for at alle medlemslandenes sikkerhetsbekymringer blir ivaretatt.

– Jeg er sikker på at vi finner felles løsninger som er tilfredsstillende for alle, har Huitfeldt sagt.

Anniken Huitfeldt på Natos uformelle utenriksministermøte i Berlin. Foto: MICHELE TANTUSSI / Reuters

Også på pressekonferansen i dag var dette et tema. En journalist spurte president Sauli Niinistö om de er bekymret for Tyrkias signaler. Presidenten uttrykket at Tyrkias holdning var «forvirrende».

– Jeg tror at det vi nå trenger, er et veldig tydelig svar. Jeg er klar for å ha nye samtaler med president Erdogan om problemene han har løftet, sier Niinistö.

Forberedt på russisk reaksjon

Et finsk medlemskap vil gjøre Natos grense mot Russland 1340 kilometer lengre. På spørsmål om hvordan Nato-medlemskap vil påvirke Finlands forhold til naboen i øst, sier presidenten:

– Vi må ha i tankene at et medlemskap i Nato ikke endrer landegrenser. Vi vil fortsatt ha felles landegrenser, både på land og til sjøs.

Både presidenten og statsministeren er tydelig på at de er forberedt på at Russland vil kunne reagere på et medlemskap i Nato.

– Vi håper ikke noe skjer, men vi er forberedt og har forberedt oss hele våren. Når vi ser på Russland i dag, ser vi et veldig annet land enn vi så for noen få måneder siden. Vi kan ikke lenger stole på en fredelig fremtid ved siden av Russland alene, sier statsminister Sanna Marin.

– Det er derfor vi vil inn i Nato, fortsetter hun.

Kartet viser Natos medlemsland. Sverige og Finland er i rødt.

Styrket sikkerhet i nord

Det er ventet at Socialdemokraterna senere i dag vil ta stilling til om Sverige skal søke om å få bli med i Nato eller ikke. Ifølge svenske Aftonbladet kommer avgjørelsen klokken 18.

Dersom regjeringspartiet sier ja, vil regjeringen samles for å ta en formell avgjørelse. Det vil trolig skje tidlig i neste uke.

Marin sier at svensk og finsk medlemskap vil styrke sikkerheten i Norden.

– Det viktige spørsmålet er ikke hvordan prosessen vil være hvis Finland og Sverige søker felles eller hver for seg. Det viktigste er hvordan det at begge landene blir med i Nato, påvirker den nordiske regionen og sikkerheten i hele regionen. Det er viktig at vi går i samme retning, i samme tempo. Jeg tror det vil styrke hele Norden, sier Marin.