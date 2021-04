Fredag ettermiddag varslet Finland at landets president har sendt invitasjon til presidentene i USA og Russland.

– Når det kommer til et mulig møte, så er både Washington og Moskva orientert om at vi er klare, sier en talsmann for president Sauli Niinisto til nyhetsbyrået AFP.

Invitasjonene kommer etter at president Biden snakket med den russiske presidenten på tirsdag og foreslo at de møtes ansikt til ansikt på nøytral grunn.

Hvem trekker det lengste strået i kampen om å bli vert for toppmøte mellom Biden og Putin? Bildet viser president Sauli Niinisto og statsminister Sebastian Kurz i Helsingfors 7. november i 2018. Foto: Vesa Moilanen / AP

Joe Biden har gjentatt at et slikt møte er viktig for å få ned spenningsnivået mellom USA og Russland.

Konkurranse fra Østerrike

Finland får konkurranse i kampen om å bli vertsnasjon for et mulig toppmøte. Østerrike melder seg på.

– Begge sider er klar over at vi er forberedt til å være vertskap, skriver AFP med utenriksdepartementet i Wien som kilde.

– Det er opp til de to landene å bestemme når og hvor et møte vil finne sted.

– Selvsagt, Østerrike er alltid klar til å arrangere møte på høyt nivå, melder det østerrikske utenriksdepartementet overfor AFP.

Få spenningsnivået ned

I telefonsamtalen tirsdag inviterte Joe Biden sin russiske motpart til et møte ansikt til ansikt i et tredjeland.

President Joe Biden ønsker et toppmøte med Vladimir Putin for å få ned spenningsnivået mellom Russland og Vesten. Bildet viser tidligere visepresident Joe Biden og president Vladimir Putin i Moskva 10. mars i 2011. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Blant temaene som vil bli diskutert er den russiske styrkeoppbyggingen langs grensen til Ukraina, russisk innblanding i det amerikanske valget i 2016 og behandlingen av den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj.

Joe Biden la vekt på at målet er å få ned spenningsnivået mellom Russland og Vesten.

Torsdag fikk ti russiske diplomater beskjed om å forlate USA som reaksjon på at Russland blandet seg inn i den amerikanske valgkampen i 2016, skriver Associated Press.

Russisk gjengjeldelse

Fredag ettermiddag varslet Russlands utenriksminister at ti amerikanske diplomater vil bli kastet ut av landet som en motreaksjon, skriver Reuters.

I tillegg vil åtte sentrale politikere og byråkrater i USA bli nektet innreise til Russland.

Blant dem er FBI-sjef Christopher Wray og Bidens spesialrådgiver Susan Rice, skriver Associated Press.

Tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton og tidligere CIA-sjef Robert Woolsey er også blant dem som er ekskludert fra å besøke Russland.

Intern kritikk i Finland

Finland var vertskap for et toppmøte mellom presidentene Donald Trump og Vladimir Putin i 2018.

Den gang ble president Niinisto kritisert internt i Finland.

Kritikerne mente at invitasjonen til toppmøte gav et inntrykk av at Finland er et nøytralt land.

Finlands president var vertskap for et toppmøte mellom presidentene i USA og Russland i juli i 2018. Nå ønsker han det samme igjen. Bildet viser fra venstre Melania og Donald Trump, Vladimir Putin, Sauli Niinisto og presidentfrue Jenni Haukio. Foto: Alexei Nikolsky / AP

Kritikerne minnet presidenten om at Finland er medlem av EU og et land i den vestlige verden.

Trøblete forhold til Russland

Nyhetsbyrået AFP legger vekt på Finlands forhistorie med et til tider anstrengt forhold til den mektige naboen i øst.

Finlands president Sauli Niinisto har invitert presidentene Vladimir Putin og Joe Biden til Helsingfors. Tidligere i uka sa Biden at han ønsker å møte Putin ansikt til ansikt i et tredjeland. Bildet viser Niinisto og Putin i Helsingfors i august 2019. Foto: Lehtikuva / Reuters

Det at landet ligger i skyggen av Russland er årsak til at Finland fortsatt ikke er medlem av Nato.

AFP minner om tidligere konflikter der Finland har måttet avgi landområder til Russland.

Til tross for et anstrengt forhold til Russland er Finlands president en varm tilhenger av dialog med president Putin, legger nyhetsbyrået til.

Tirsdag skal president Niinisto ha snakket med Putin på telefon. Der skal Finlands president ha gitt uttrykk for sterk bekymring for den russiske styrkeoppbyggingen på grensen til Ukraina.

President Vladimir Putin skal innen fredag ettermiddag ikke ha svart på invitasjonen fra Joe Biden om et toppmøte mellom de to.