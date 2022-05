Finland bryter samarbeid med Russland om bygging av atomkraftverk

Byggingen av et nytt atomkraftverk utenfor Oulu nord i Finland var kommet så langt at et stort område ved Hanhikivi allerede var planert og veier og annen infrastruktur var kommet på plass.

Men i dag skriver avisen Helsingin Sanomat at selskapet Fennovoimia bryter kontrakten med det statlige russiske selskapet Rosatom om byggingen av kraftverket.

Selskapet skriver i en pressemelding at de siste årene har vært flere utsettelser og forsinkelser i prosjektet, og at dette sammen med krigen i Ukraina har gjort risikoene så store at man ikke ønsker å gå videre med planleggingen.

Planen var at kraftverket Hanhikivi-1 skulle komme i drift i 2029.

Det har helt fram i dag vært stor aktivitet der det planlagte atomkraftverket nord for Oulu i Finland skulle bygges. Foto: Janne Järvinen/YLE

Finland satser på atomkraft

Finland har i dag fire atomreaktorer i drift, og de produserer knapt en tredjedel av den elektrisitet som brukes i Finland.

Ved kraftverket i Lovisa er to reaktorer med russisk/sovjetisk teknologi i drift, mens det ved de to reaktorene ved kraftverket i Olkiluoto er brukt blant annet svensk teknologi fra selskapet ABB.

I tillegg er planen at en femte reaktor ved kraftverket i Olkiluoto skal komme i drift i løpet av 2022.

Sammen med det planlagte kraftverket i Hanhikivi ville denne femte reaktoren doble den finske produksjonen av elektrisitet fra atomkraft til 45 TWH

Den finske næringsministeren Mikka Lintilä skriver på Twitter at han er fornøyd med avgjørelsen. «Det å fortsette med dette prosjektet ville i praksis vært umulig » skriver Lintilä, som tilhører det finske Senterpartiet.