Financial Times: Ukraina og Russland jobber med fredsavtale

Financial Times skal ha fått informasjonen fra tre personer som deltar i forhandlingene.

Ukraina skal blant annet ha godtatt nøytralitet og militære avgrensinger, og gi opp ambisjonene om medlemskap i Nato.

Ukraina skal også ha lovet å ikke tillate utenlandske baser eller våpen på ukrainsk territorium i bytte mot sikkerhetsgarantier.

Det skal være snakk om at USA, Storbritannia og Tyrkia kan gi Ukraina sikkerhetsgarantier.

Mykhailo Podolyak, en rådgiver til president Zelensky sier til FT at en avtale må innebære at de russiske styrkene trekker seg ut av alle områder de har erobret siden invasjonen startet 24. februar.

Ikke bekreftet

Avisen skriver at et utkast til en slik avtale først ble luftet på mandag.

Ingen av partene har så langt bekreftet dette. En talsmann for russiske myndigheter sier til nyhetsbyrået RIA at det er for tidlig å si noe om mulige avtaler for en slutt på konflikten.

Tidligere onsdag sa Kreml at et nøytralt Ukraina med et eget forsvar, etter østerriksk og svensk modell var et mulig kompromiss.

– Det er en variant som diskuteres og som virkelig kunne være et kompromiss, sa talsmann for Kreml Dmitry Peskov til det russiske nyhetsbyrået RIA. Dette ble senere på dagen avvist fra Ukraina.

Sjefetterforsker i Ukraina

FNs øverste domstol (ICJ) beordret onsdag ettermiddag Russland til å stanse invasjonen av Ukraina.

Sjefetterforskeren i Den internasjonale krigsforbryterdomstolen (ICC) har besøkt Ukraina der han hadde en videosamtale med president Volodymyr Zelenskyj.

Sjefetterforsker Karim Khan og Zelenskyj møttes virtuelt, ifølge ICC. Khan sa etterpå at de var enig om at alt må gjøres for å sikre at folkeretten respekteres og at sivilbefolkningen beskyttes.

Et barn holder en tegning til støtte for Ukraina under en demonstrasjon utenfor Den internasjonale straffedomstolen i Haag onsdag. Foto: Peter Dejong / AP

Oppgang på børsene

Børsene i Europa steg kraftig da Financial Times la ut meldingen.

DAX-børsen i Frankfurt gikk opp med over 2,1 prosent på et par minutter.

Også i Paris og London var det stigning på børsene rett etter at meldingen var kjent.

Kilde: Institute for the Study of War / Rochan Consulting / NRK. Oppdatert 15.03.22

Mener Russlands krigføring er mislykket

Krigen i Ukraina har nå vart i 21 dager, etter at Russland invaderte 24. mars.

FFI-forskeren Kristian Åtland mener at Russlands krigføring i Ukraina er så mislykket at de antagelig må avslutte krigen snart.

– Jeg tror det er grenser for hvor lenge Russland kan fortsette denne krigen, med de tapene som de opplever hver eneste dag, sier han.