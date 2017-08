Film om Peter Madsen tatt av plakaten

– På grunn av de tragiske hendelsene omkring ubåten og politiets etterforskning har vi sammen med fotografen bestemt å stanse prosjektet. Vi har ingen ytterligere kommentar så lenge politiet jobber med saken, sier Peter Vestergaard, pressesjef for EUs kulturhovedstad Aarhus 2017, til den svenske avisen Dagens Nyheter.

Filmen om oppfinneren som i Danmark har fått kallenavnet «Rakett-Madsen» skulle hatt premiere i den danske byen.

Det var Madsen selv som foreslo at det skulle lages en film om ham og prosessen rundt hans rakettprosjekt og fikk støtte av kulturhovedstaden gjennom Fonden Aarhus 2017.

Vestergaard opplyser at filmen ennå ikke er ferdigstilt.

«Selvlært ubåtbygger»

Den svenske journalisten Kim Wall skal ha vært om bord i Madsens ubåt for å lage en reportasje om den eksentriske dansken. Foto: Tom Wall / AP

Tidligere kunne man lese om filmen på Aarhus 2017s nettsider: «Peter er oppfinner, selvlært ubåtbygger og rakettingeniør. Han skal bygge en rakett av alt mulig rart han kan få tak i, og raketten skal kunne sende Peter ut i rommet og inn i en æra der romreiser er tilgjengelige for sivile».

En kollega av Madsen sier til Dagens Nyheter at kjente til filmprosjektet. Kollegaen sier samtidig at flere andre produksjonsselskap har vist interesse for Madsens arbeid med å bygge en hjemmelaget rakett som skulle kunne nå verdensrommet.

– Men de fleste har sikkert trukket tilbake sine planer om det. Det som har skjedd er utrolig sørgelig, sier kollegaen.

Torsdag opplyste dansk politi at siktelsen mot Madsen kommer til å bli skjerpet, fra uaktsomt drap til overlagt drap og liksjending.

Saken mot om ubåtmysteriet fikk bred dekning da det 11. august ble kjent at Peter Madsen var reddet opp fra sin synkende ubåt, mens den svenske journalisten Kim Isabel Fredrika Wall (30) fortsatt var savnet.

Tekniske undersøkelser av ubåten Nautilus gjorde at politiet kunne konkludere med at ubåten ble senket med vilje. De fant også blodspor som matchet med DNA-et til avdøde Kim Wall. Foto: Mogens Flindt / AP

Walls kropp lemlestet

Madsen ble siktet for drap, men hevdet først han satte av Wall før ubåten før ubåten sank i Københavns havnebasseng. Ifølge dansk politi skal ubåten ha blitt senket med vilje.

Mandag erkjente Peter Madsen at han forårsaket Kim Walls død og dumpet den svenske journalisten på havet. Samme dag ble det kjent at et lemlestet kvinnelik var funnet i København.

Liket var uten hode, armer og ben, opplyser visepolitimester Jens Møller Jensen. På en pressekonferanse onsdag bekreftet politiet at DNA-undersøkelser tydet på at det var snakk om Walls torso.

Dansk politi fortalte også at det var festet metall på liket av Kim Wall, og at det kunne se ut som et bevisst forsøk på å hindre at levningene fløt opp til overflaten.