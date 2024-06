80 filippinske marinesoldater ble tildelt medaljer, etter kraftige sammenstøt med den kinesiske kystvakten i Sør-Kinahavet mandag.

– Vi vil aldri la oss skremme eller bli undertrykket av noen, sier Filippinenes president, Ferdinand Marcos.

Sammenstøtene skjedde ved det omstridte revet Second Thomas Shoal da et kinesisk marinefartøy krasjet med et filippinsk forsyningsfartøy.

En skjermdump fra en filippinsk video skal vise at den kinesiske kystvakten fekter med kniver og kjepper mot filippinere i to speedbåter som kjørte sammen med fraktskipet. Foto: AP

Kjørt på grunn

Kineserne forsøkte å stanse filippinske leveranser til marinesoldater som «holder fortet» ved revet, som også kalles Ayungin.

Marinesoldatene er utplasserte på det filippinske skipet BRP Sierra Madre.

Det ble kjørt på grunn med vilje i 1999, for å bygge opp under filippinernes krav på området.

Det filippinske skipet BRP Sierra Madre ble kjørt på grunn med vilje i 1999. Foto: Reuters

– Vi har aldri noensinne i filippinsk historie, gitt etter for noen utenlandsk makt.

Det sa Marcos til applaus, da han besøkte et militært hovedkvarter på øya Palawan i dag.

Filippinene mener at revet Second Thomas Shoal, som er en del av Spratlyøyene, ligger innenfor dets økonomiske sone.

Kineserne mener på sin side, at dette området, og mesteparten av Sør-Kinahavet, historisk sett tilhører dem.

Dette kravet ble avvist av Den faste voldgiftsdomstolen (PCA) i Haag i 2016, men Kina respekterer ikke avgjørelsen.

En såret filippinsk marinesoldat får medalje av hærsjefen general Romeo Brawner, på øya Palawan. Foto: AP

Mistet en tommel

80 filippinere som tok del i forsyningsoppdraget ble premiert med medaljer.

Marcos sa at situasjonen «er blitt farlig», men oppfordret dem til å fortsatt gjøre sin «plikt med forsvare nasjonen», skriver nyhetsbyrået AFP.

Kineserne har tidligere brukt vannkanoner mot filippinske fartøy.

Skjermbilder av det som skal være video fra sammenstøtene mandag, viser kinesiske marinesoldater som tilsynelatende fekter med kniver og kjepper mot filippinerne.

Et av bildene viser en som holder en øks.

En filippinsk sjømann mistet en tommel i hendelsen.

Second Thomas Shoal ligger rundt 20 mil fra den filippinske øya Palawan, og rundt 100 mil fra den kinesiske øya Hainan.

En skjermdump av en video fra filippinsk militære skal vise konfrontasjon mellom kinesisk marine og filippinske sjømenn ved revet Second Thomas Shoal mandag. Foto: AFP

Forsvarsallianse med USA

Den siste konfrontasjonen har skapt ny bekymring for at USA kan bli dratt inn i konflikten, grunnet forsvarsalliansen landet har med Filippinene.

Forsvarsalliansen kan trå i kraft når filippinske fly eller fartøy i Sør-Kinahavet blir angrepet.

Det har vært flere hendelser mellom Kina og Filippinene som bygger opp under frykten for at det strategiske Sør-Kinahavet skal bli en stridssone mellom USA og Kina.

USA fordømmer Kinas del i situasjonen. Filippinene avviser likevel at forsvarsalliansen trår i kraft denne gangen, fordi hendelsen ikke tolkes som et «væpnet angrep».

– Vi driver ikke med igangsetting av kriger. Vår store ambisjon er et å skape et fredelig og blomstrende liv for alle filippinere, sier Marcos.

Han legger til at landet er tro sin filippinske natur, og holder fast på ønsket om å avgjøre disse sakene på fredelig vis.

Et luftfoto viser det filippinske skipet BRP Sierra Madre. Det er kjørt på grunn på revet Second Thomas Shoal for å understreke filippinernes ståsted om at de har rett til området. Foto: Reuters

Ny kinesisk lov

Myndighetene i Manila sier de er urolige for at kinesiske styrker skal forsøke å fordrive marinesoldatene fra Second Thomas Shoal.

Sist helg trådte en ny kinesisk lov i kraft. Den gir kystvakten rett til å beslaglegge utenlandske skip som «går ulovlig inn i Kinas territoriale farvann».

Den gir også rett til å holde utenlandske mannskap i varetekt i 60 dager, skriver AP.

Ifølge lovverk fra 2021 kan Kinas kystvakt skyte mot utenlandske skip, om det skulle være nødvendig.

Verken Filippinene eller Vietnam, som også krever rett til deler av Sør-Kinahavet, ser dette lovverket som gyldig.

Det som står på spill er rettigheter til fiske, olje og andre naturressurser, og muligheten til å etablere militære utposter.

Sør-Kinahavet er svært viktig for global sjøfart, ettersom mer enn en tredel av all maritim handel globalt fraktes gjennom dette området.

