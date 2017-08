Filippinene: Raser etter at 17-åring ble drept av politiet

Tusenvis av demonstranter har tatt til gatene i Manila, i protest mot drapene utført av det filippinske politiet som en del av president Rodrigo Dutertes brutale kamp mot narkotika.

På t-skjorter og bannere står slagord som «Fjern narkotikaen, ikke menneskene».

Ifølge demonstrantene har 13.000 mennesker blitt drept siden Duterte ble innsatt som president i juni 2016. Politiet selv hevder tallet er 3500.

«Rettferdighet for Kian», står det på demonstrantenes plakater. Han er én av minst 30 mindreårige som er drept i Dutertes kamp mot narkotika, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner. Foto: Bullit Marquez / AP

Mindreårig drept av politiet

Bakgrunnen for protestene er at den 17 år gamle studenten Kian Loyd delos Santos ble drept av politiet forrige uke, på grunn av det vitner hevder var falske anklager om narkosmugling.

17-åringen har blitt et symbol på de dødelige tiltakene president Duterte har satt til verks for å slå ned på narkotika. Foto: Erik De Castro / Reuters

Drapet skjedde under det som regnes som det så langt blodigste døgnet i Dutertes presidentperiode, med 32 mennesker drept i ulike ransakelser i Bulacan provinsen nord for Manila.

– Vær så snill, utvis rettferdighet. Vi er ofrene i denne saken. Det er oss dere må hjelpe, sa studentens far til myndighetene, i et håp om at de involverte politibetjentene vil bli stilt til ansvar.

17-åringens far, Saldy delos Santos, sørger ved sønnens kiste etter at politiet skjøt ham tre ganger i bakhodet forrige uke. Foto: Ted Aljibe / AFP

For rettsmedisinske undersøkelser viser at drapet på sønnen ikke skjedde i en skuddveksling slik politiet hevdet, men at Santos ble regelrett henrettet med tre skudd i bakhodet. Politiet selv har forsvart drapet med at 17-åringen smuglet narkotika.

Innrømte mulig misbruk

I går gikk presidenten selv ut og innrømmet at det kan ha skjedd maktmisbruk i kampen mot narkotika. Han har beordret varetektsfengsling av de involverte politibetjentene og sa at han ikke vil tolerere et slikt misbruk.

– Disse betjentene ødelegger troverdigheten til myndighetene. (...) De må ta ansvar for sine handlinger, sa Duterte i en pressekonferanse i går.

En overvåkningsvideo viser Santos som blir dratt unna av to politibetjenter. Bildene har sådd tvil om hvorvidt 17-åringen faktisk kjempet mot politiet under pågripelsen. Foto: Handout / Reuters

Drøye uttalelser

Det er litt over ett år siden Rodrigo Duterte ble innsatt som president på Filippinene, med løfter om å bekjempe narkotikakriminalitet med dødelig makt.

Fakta om Rodrigo Duterte Ekspandér faktaboks Filippinsk politiker. Ble i juni i 2016 innsatt som president i landet for en periode på seks år etter å ha vunnet valget.

Født 18. mars 1945 i Maasin på øya Leyte, helt sør i den sentrale regionen av Filippinene. Utdannet jurist.

Tilhører det venstreorienterte partiet PDP-Laban og var tidligere ordfører i Davao sør i landet.

Lovet under valgkampen å drepe alle kriminelle i landet, kalte paven en horunge og vitset med at han gjerne skulle ha vært med da australsk misjonær ble voldtatt og drept.

Hans egen talsmann sa at uttalelsene var en strategi for å sikre stemmer. Men som president har Duterte fortsatt den grove ordbruken og startet en brutal kamp mot narkotika.

Rundt 9000 mennesker er drept siden Duterte overtok og lovet belønning og amnesti til politifolk som drepte enhver som mistenkes for å være involvert i bruk eller omsetning av narkotika.

På en pressekonferanse mandag 5. september kalte han Barack Obama en

horeunge, noe som gjorde at USAs president avlyste et møte dagen etter.

Den filippinske presidenten Rodrigo Duterte har blant annet kalt paven for sønn av en hore fordi han forårsaket en trafikkpropp under sitt besøk i landet i 2015. Foto: Aaron Favila / AP

Han er kjent for sine brutale og tidvis svært upassende uttalelser. Vi har samlet noen av dem.

Lovpriset Hitler. Duterte har sammenlignet kampen mot narkotika med Hitlers Holocaust, ved at han vil drepe like mange narkomane som Hitler drepte jøder.

Duterte har sammenlignet kampen mot narkotika med Hitlers Holocaust, ved at han vil drepe like mange narkomane som Hitler drepte jøder. Fornærmet Obama. Før et møte med den tidligere amerikanske presidenten beskrev Duterte Obama som «sønn av en hore» fordi det var mulig at han ville kritisere ham for brudd på menneskerettighetene.

Før et møte med den tidligere amerikanske presidenten beskrev Duterte Obama som «sønn av en hore» fordi det var mulig at han ville kritisere ham for brudd på menneskerettighetene. Vitset om voldtekt. I 1989 ble en australsk kvinnelig misjonær voldtatt og drept av innsatte på et fengsel. «Jeg er sint for at de voldtok henne, men hun var så vakker. Jeg tenkte, jeg burde vært først.»

I 1989 ble en australsk kvinnelig misjonær voldtatt og drept av innsatte på et fengsel. «Jeg er sint for at de voldtok henne, men hun var så vakker. Jeg tenkte, jeg burde vært først.» Ga fingeren til EU. Da unionen ville etterforske Duterte for eventuelle brudd på menneskerettighetene, ga han fingeren til Brussel og kalte EU for hyklere mens han viste til kolonidrapene utført av europeiske stormakter.