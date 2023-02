Filippinene anklager Kina for å ha skutt mot kystvaktskip med laser

Det var solnedgang utenfor Second Thomas Shoal, en liten sandbank litt under 200 kilometer fra den filippinske øyen Palawan.

Men mannskapet på det filippinske kystvaktskipet BRP Malapascua fikk lite tid til å beundre himmelens oransjerøde skjær. I en offisiell uttalelse hevder de å ha blitt blendet med en militær laser, ifølge AP. Skipet måtte dermed snu.

Hendelsen fant sted mandag 6. februar, men ble først omtalt i går.

Et kinesisk kystvaktskip seiler i nærheten av et filippinsk kystvaktskip 6. februar 2023. Foto: AP

Forsyningsoppdrag

Malapascua var på vei for å forsyne en liten gruppe soldater stasjonert på Second Thomas Shoal. Soldatene holder til på Sierra Madre, et rustent krigsskip fra andre verdenskrig som Filippinene kjørte på grunn i 1999 for å forsterke landets krav på sandbanken.

Det rustne krigsskipet Sierra Madre står ved Second Thomas Shoal i Sør-Kina-havet. Foto: Bullit Marquez / AP

«Den tilsiktede blokkeringen av filippinske statlige skip på vei til å levere mat og utstyr til vårt militære personell om bord på Sierra Madre er et åpenbart brudd på Filippinenes suverenitet i denne delen av Vest-Filippinerhavet», heter det i uttalelsen.

I tillegg til laserføring ved to anledninger skal to skip fra den kinesiske maritime militsen ha dannet en blokade sammen med to kinesiske kystvaktskip.

På et av de kinesiske kystvaktskipene skal mannskapet ha fjernet beskyttelsen på en kanon med kaliber 70 millimeter idet det filippinske skipet nærmet seg.

Det kinesiske utenriksdepartementet hevder på sin side at et filippinsk skip hadde trengt seg inn i kinesiske farvann uten tillatelse, og at de kinesiske skipene svarte på en «ansvarlig og profesjonell» måte, i henhold med havretten og Kinas lover.

Et kinesisk kystvaktskip ved Second Thomas Shoal i august 2022. Foto: PHILIPPINE COAST GUARD / Reuters

Omstridt havområde

Second Thomas Shoal ligger i et av verdens mest omstridte havområder. Sør-Kina-havet er omkranset av Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, Filippinene, Taiwan og Kina.

Alle disse landene legger krav på deler av Sør-Kina-havet, mens Kina legger krav på omtrent 80 prosent av det. Ifølge havretten er Second Thomas Shoal innenfor Filippinenes økonomiske sone på 200 nautiske mil fra fastlandet.

Det er mange grunner til at Sør-Kina-havet er så omstridt. Gjennom dette havet går en tredjedel av verdens maritime trafikk, og i det ligger omfattende olje- og gassressurser og fiskebestander.

Et kinesisk jagerfly av typen J-11 flyr svært nær et amerikansk rekognoseringsfly av typen RC-135 i Sør-Kina-havet i desember 2022. USA er ofte på oppdrag for å opprettholde havretten i Sør-Kina-havet, til tross for at de selv ikke har ratifisert havrettskonvensjonen. Foto: U.S. INDO-PACIFIC COMMAND / Reuters

Det finnes også flere større øygrupper, deriblant Spratlyøyene, som Second Thomas Shoal er en del av.

De siste tre tiårene har Kina trappet opp den militære tilstedeværelsen sin i Sør-Kina-havet, og landet har nå verdens største marine målt i antall skip.

En kinesisk militærbase på Fiery Cross Reef i Sør-Kina-havet avbildet i mars 2022. Foto: Aaron Favila / AP

På flere øygrupper har Kina bygget militære installasjoner. Det har ført til økte spenninger med de andre landene i regionen.

I 2016 vant Filippinene en sak i den internasjonale domstolen PCA i Haag som slo fast at Kinas tolkning av havretten var ulovlig.