Filippa (13) forsvant da hun leverte avisen: – Bekymringen blir større og større

Dansk politi leter med store styrker etter en 13 år gammel jente som lørdag ble meldt savnet sør på Sjælland

De har søndag formiddag sperret av et større område og en bolig og utvider dette fortløpende i nærheten av der jenta er forsvunnet, ifølge dansk TV 2.

– Vi ser på saken med største alvor. Vi er meget bekymret for Filippa, sier politiinspektør Kim Kliver rundt klokken elleve søndag.

– Vi jobber nå utfra en teori om at det er begått en kriminell handling, fortsetter han.

Politiet får bistand av alt fra luftforsvaret til frivillige. Det søkes med helikopter, droner, politihunder og store mannskaper, melder DR.

Jenta forsvant lørdag da hun gikk med avisen mellom Sørbymagle og Fuglebjerg i bygda Kirkerup, utenfor Slagelse.

En større samling politifolk jobber nå rundt en skogssti i Fladholtevej to kilometer fra hvor 13 åringens sykkel ble funnet. De har nå utvidet sperringene i området til flere veier og skogholt, skriver danske medier.

FUNN AV SYKKEL: Her holder politiet i jentas sykkel som er funnet i en grøftekant. Foto: Claus Bech / NTB

Den danske jenta forsvant mens hun leverte aviser lørdag formiddag.

13-åringens far snakket med henne på telefonen rett etter at hun var ferdig med avisrunden sin kl. 11.30 lørdag formiddag, skriver BT.

Men en venninne hun skulle treffe etterpå varslet familien da hun aldri dukket opp.

Jenta ble meldt savnet i 16-tiden lørdag ettermiddag.

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi melder søndag morgen på Twitter at søket fortsetter utover morgentimene.

Ifølge dansk TV 2 skal Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, sammen med Nationalt Kriminalteknisk senter ha sperret av et hus i Kirkerup, ikke langt fra der jenta forsvant lørdag.

På Twitter bekrefter politiet at de er på plass i Kirkerup.

Naboer NRK har snakket med bekrefter at veier i området er sperret av politiet.

SAVNET: 13 år gamle Filippa ble meldt savnet lørdag ettermiddag da hun ikke kom hjem etter å ha gått med avisen sør på Sjælland i Danmark. Foto: Privat

Bekymringen vokser

Etterforskningsleder Kim Kliver forteller at det for hver time som går blir større og større bekymring,

Han forteller til dansk TV 2 at politiet i løpet av natten har gått gjennom en betydelig mengde videomateriale, samt fulgt hele avisruten jenta skal ha fulgt lørdag formiddag.

– Det gjør at vi kan lage en tidslinje for hvor hun har befunnet seg og at vi kan målrette etterforskningen bedre. Bekymringen blir større og større for hver time som går, forklarer Kliver til kanalen.

Politiet etterforsker fortsatt saken bredt og har fått inn mer enn 600 tips fra publikum.

LEVERTE AVISEN: Politiet har i løpet av natten fulgt ruta Filippa leverte aviser langs. Foto: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Fant sykkel, veske og telefon

Faren hennes forteller til danske Ekstra Bladet at jentas sykkel, veske og telefon ble funnet i veikanten.

Politiinspektør Kim Kliver i Sydsjællands og Lolland Falsters politi sier at de ser på saken med største alvor. De har bedt alle som måtte ha opplysninger om å melde fra til politiet, inkludert alle som måtte ha opptak fra overvåkingskameraer eller har kjørt med dashcam i bilen i området.

Politiet sier de allerede har sikret seg en rekke videoopptak fra området og har avhørt folk som bor langs Filippas avisrute.

I et Facebook-innlegg natt til søndag takker jentas far alle som er ute og leter.