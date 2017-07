Fikk to nye hender – erklært en suksess to år senere

Det har gått to år siden Zion Harvey (10) ble den yngste personen noensinne som har fått transplanter to hender.

Nå erklærer legeteamet ved barnesykehuset i Philadelphia transplantasjonen som en suksess. Operasjonen og rehabiliteringsarbeidet er beskrevet detaljert i en rapport i legetidsskriftet The Lancet.

Nå klarer 10-åringen å spise, skrive, kle på seg og svinge et balltre, helt på egen hånd.

– Jeg har lyst til å skrive et brev til foreldrene for å takke dem for at jeg fikk hendene til sønnen deres. De hadde ikke trengt å gjøre det, hvis de ikke ville det, sier Zion i en video som ble publisert av sykehuset.

Zion Harvey sjarmerte alle da han deltok på en pressekonferanse i 2015.

Kommuniserer med hendene

Legene mener det er veldig lovende at Zions hjerne kommuniserer med hendene hans, selv om lemmene ikke er hans opprinnelige.

– Hjernen hans kan si til hendene at de skal bevege på seg og så gjør de det. Det er bemerkelsesverdig, sier kirurg Scott Levin.

– Han har også fått følelsessans i hendene. Nå kan han ta på kinnet til mammaen og kjenne det, sier lege Sandra Amaral til BBC.

Avviste hendene åtte ganger

Da han var to år gammel måtte Zion Harvey amputere begge hender og føtter på grunn av en alvorlig koldbrannsinfeksjon.

Det har vært en lang vei med mye hardt arbeid for at Zion skulle få to fungerende hender. Det medisinske teamet ved barnesykehuset i Philadelphia, som besto av 40 personer, brukte godt over 10 timer på hånd-operasjonen i 2015.

I starten avviste kroppen hans donorhendene hele åtte ganger. I dag må han ta medisiner daglig som skal dempe uønskede immunreaksjoner slik at kroppen skal fortsette å godta hendene.

Trolig må han ta medisiner resten av livet for å unngå at kroppen avviser hendene i fremtiden. Zion har også to beinproteser og en nyre som hans mor har donert.