Fikk nærkontakt med «albinoelg» på svenskegrensa

Hvite elger er et sjeldent syn, men innimellom kommer folk over den spøkelsesaktige varianten av skogens konge.

Fem meter unna

Kommunalråd Hans Nilsson i Eda kommune i Värmland hadde hørt flere i nærmiljøet snakke om den hvite elgen som har travet rundt i skogen på grensen til Hedmark.

Torsdag i forrige uke fikk han omsider se den med egne øyne da den stod og gresset i en grøft.

Dagen etter gikk han på nytt ut for å lete, og denne gangen hadde han med seg et videokamera for å prøve å forevige fenomenet.

– Jeg hadde skikkelig flaks. Den dukket opp foran meg og jeg fikk 20 minutter sammen med den, sier Nilsson til SVT.

På det nærmeste var elgen bare fem meter unna, forteller han.

– Ikke redd

Videoen av elgen som vasser gjennom en bekk i sivet har gått sin seiersgang på nett, og var i går kveld sett av 700.000 mennesker.

– Elgen klatret opp av vannet og ristet det av seg som om den skulle vise seg for meg. Den var over hodet ikke redd, sier Nilsson.

Det finnes flere hvite elger i Värmland, og senest i juni i år ble et eksemplar av arten fanget på film av en nordmann på sverigetur.

Måneden før filmet Åse Tårnesvik to hvite elgkalver i veibanen mellom Strömstad og Ed.

Også i norske skoger har vi hatt hvite elger. Kjendiselgen Albin ble riktignok skutt av en danske på jakt i Østfold i 2011.

Selv om de spesielle elgene omtales som albino-elger, så er de ikke det.

– Så langt vi vet er hvite elger bare hvite og ikke albino. En elg som er albino skal ha røde øyne, rosa mule og lyse hover, sa elgforsker Jon Arnemo til NRK den gang.

Ifølge Arnemo er det vanlig med én til to hvite elger i Norge hvert år.

Men i Värmland er det langt vanligere å treffe på det fargeløse dyret.