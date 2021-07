Fikk ikke bli astronaut for 60 år siden – Nå skal 82-åringen endelig til verdensrommet

Wally Funk er en amerikansk pilot og har hatt en drøm om å bli en astronaut nesten hele livet. Men på grunn av hennes kjønn var det omtrent umulig.

60 år senere ble Funk ble invitert av Jeff Bezos til å være gjest om bord Blue Origins første bemannede rakettoppskyting 20. juli. Blue Origin er Bezos' romfartsselskap.

Funk blir den eldste personen som drar til verdensrommet.

– Jeg kommer endelig til å bli en astronaut, sier 82-åringen i en Instagram-video lagt ut av Jeff Bezos.

Wally Funk har alltid hatt en lidenskap for luftfart og romfart. Foto: AFP

Testet på det ekstreme

På 60-tallet var hun med i «Mercury 13»-programmet. Der skulle 13 kvinner gjennom lik trening og ta de samme testene som mannlige astronauter i Nasa.

Det privatfinansierte programmet skulle se om kvinner også kunne komme seg gjennom de samme testene som menn.

Funk var den yngste i programmet.

– De testet oss på det ekstreme, sa hun i et intervju med Nasa i 1999.

Syv av 13 medlemmer i «Mercury 13»-programmet gjenforent i 1995. Foto: Nasa / Reuters

I en av prøvelsene fikk hun vann i ørene for å bli svimmel. En annen test innebar at hun skulle svelge gummirør.

– Det var et steg nærmere verdensrommet. Og det var dit jeg skulle, sier Funk.

Slo rekorder

I en test ble hun låst inne i en tank uten lys og med perfekt lydisolasjon. Tanken var fylt delvis med vann, og temperaturen og fuktigheten var kontrollert slik at hun ikke kunne føle vannet.

– Alle sansene ble tatt fra meg og jeg skulle ligge der så lenge som mulig, sier Funk.

Hun slo rekorden ved å være i tanken i 10 timer og 35 minutter.

– De fortalte meg at jeg hadde gjort det bedre og kjappere enn noen av mennene, sier Funk i Instagram-innlegget.

– Jeg kommer til å si «dette er det beste som har skjedd meg», sier Wall Funk til Jeff Bezos i et Instagram-innlegg milliardæren la ut. Foto: AP

En hund og en ape, ikke kvinner

Likevel skrotet Nasa prosjektet. Funk og de 12 andre kvinnene fikk aldri dra til verdensrommet.

Det var ikke før 1983 den første amerikanske kvinnen dro til verdensrommet.

– Det er litt interessant at vi kunne gjort det, de bare lot oss ikke. En hund dro. En ape dro. Menn dro. Kvinner kan dra. Det tok bare 30 år før vi fikk lov, sa hun i 1999.

Funk søkte om å bli en astronaut fire ganger. Hun ble avvist hver gang.

– Jeg er kjappere enn deg

En av grunnene var at Funk ikke hadde ingeniørutdanning. Hun hadde heller ikke fullført et pilotprogram på et militært jetfly. Noe som var umulig for en kvinne på den tiden.

Det stoppet ikke ambisjonene hennes. Hun ble den første kvinnelige inspektøren i det amerikanske luftfartstilsynet (FAA).

Slik ser innsiden av kapselen Wally Funk og Jeff Bezos skal være i når den skytes opp til verdensrommet. Foto: AFP

Og den første kvinnelige etterforskeren i den amerikanske havarikommisjonen (NTSB).

– Alt FAA gjør, har jeg lisens til. Og jeg kan løpe kjappere en deg, spøker Funk i videoen.

Funk har nå tilbrakt 19.600 timer i luften. Hun har håndtert over 450 ulykker før hun pensjonerte seg i 1984. Hun har også lært over 3000 mennesker å fly.

I verdensrommet i fire minutter

Blue Origins rakett «New Shepard» fungerer helt automatisk, og man trenger bare noen timer med sikkerhetstrening.

Hele turen tar omtrent ti minutter, ifølge Blue Origins nettsider. Fire av de ti minuttene tilbringes utenfor Kármánlinjen, grensen på atmosfæren og det ytre rom.

Vektløshet vil føles rundt denne tiden, men forsvinner raskt mens kapselen faller tilbake til overflaten i 26 km/t.

Wally Funk blir med milliardæren Jeff Bezos, broren hans og en auksjonsvinner. Vinnerens navn har ikke blitt kunngjort.