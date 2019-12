Fikk FN-presidentverv – raserte oldtidsby

Valget av ny Unesco-leder skjedde 27. oktober, allerede 3. november begynte bulldoserne å fjerne hus.

NRK har tidligere skrevet om den tyrkiske oltidsbyen Hasankeyfs skjebne. Totalt 199 landsbyer blir nå oversvømt, og minst 55.000 mennesker tvangsflyttes fra hjemmene sine.

I tillegg vil 500 arkeologiske steder vil bli oversvømt.

Miljøvernorganisasjoner hevder at minst hundre tusen mennesker vil rammes av oversvømmelsen.

Av etiske årsaker har internasjonale selskaper for lengst trukket seg ut av byggingen av demningen og vannkraftprosjektet.

Europa Nostra, EUs svar på Unesco, har Hasankeyf på sin liste over truede steder i Europa. I en uttalelse oppfordrer de tyrkiske myndigheter til å følge standardene for kulturvern i EU.

De synes det er beklagelig at tyrkiske myndigheter har besluttet å oversvømme et sted med så stor betydning for verden.

Nettleseren din støtter ikke video. Nettleseren din støtter ikke video.

– Oversvømmelsen av Hasankeyf vil ødelegge en av verdens eldste, menneskeskapte bosettinger som er oppdaget, skrev Europa Nostra i en pressemelding da de satt Hasankeyf på sin liste i 2016.

Bazargaten ble ødelagt for å bane vei for den 600 år gamle Rizk moskeen som har blitt flyttet på enorme plattformer på hjul. Foto: BULENT KILIC / AFP

– Unesco har ikke gjort noe for Hasankeyf

I 2012 ble Ridvan Ayhan stemplet som terrorist av tyrkiske myndigheter. Han ble fengslet under en demonstrasjon da han prøvde å redde hjemstedet sitt Hasankeyf.

Nå kaller han Unescos hovedstyres valg av tyrkiske Altay Cengizer for en katastrofe.

– Vi er forbanna på Unesco, de har enda ikke gjort noe for oss, sier Ayhan til NRK.

– Gir Unesco grønt lys for å fortsette å ødelegge Hasankeyf når de gir en tyrkisk kandidat et slikt presidentverv?

– Selvfølgelig, han ble utnevnt som president, for så å ødelegge sin egen historie. Myndighetene har ingen respekt for historie og natur. Dette handler kun om profitt for Tyrkia, sier Ayhan.

Ridvan Ayhan får ikke nytt hus i nye Hasankeyf (venstre i bildet). De færreste som demonstrerte mot oversvømmelsen har fått nytt hus eller annen kompensasjon av staten. Foto: BULENT KILIC / AFP

Unesco har ikke svart på NRKs henvendelse i denne saken.



Avdelingsdirektør i kunnskapsdepartementet, Joakim Bakke, representerte Norge på generalkonferansen i Unesco. Bakke skriver til NRK at valget av den tyrkiske kandidaten var demokratisk.

– Når det gjelder presidentvervet, så respekterer vi fullt ut at den tyrkiske kandidaten ble valgt gjennom en anerkjent og demokratisk prosess i Unesco.

Tre år gamle drone-bilder avslører hva som skjuler seg under betongdekket. Foto:TRT/NRK Du trenger javascript for å se video. Tre år gamle drone-bilder avslører hva som skjuler seg under betongdekket. Foto:TRT/NRK

– Unesco kan stole på Tyrkia

Det er kun landets myndigheter som kan søke om plass på Unescos verdensarvliste, og historiske moskeer, kirker, broer, marmorsøyler og skulpturer hadde gitt byen en høy rangering på listen. Men tyrkiske myndigheter har aldri lagt inn en søknad, selv om byen omtales som en av verdens eldste byer.

Likevel sa Tyrkias utdanningsminister Ziya Selçuk fra talerstolen på generalkonferansen at Unesco kan stole på at Tyrkia skal gjøre sin del for å støtte Unesco.

Ahmet Altay Cengizer, presidenten på Unescos førtiende generalkonferanse. Foto: Christelle ALIX / ©UNESCO/Christelle ALIX

– Vi skal være med på å gjøre Unesco sterkere ved å støtte organisasjonen. Slik skal vi møte moderne utfordringer, sa Selçuk.

Snart vil 80 prosent av Hasankeyf ligge under vann. Lokalpolitiker for regjeringspartiet AKP, Ømer Güzel, sier til NRK at han tror myndighetene vil søke Unesco-status for de resterende 20 prosentene når oversvømmelsen er fullført.

– Det vil bli båtturer og dykketurisme. Vi skal få taubane, varmluftsballonger og paragliding, sier Ømer Güzel, som legger vekt på at Hasankeyf kommer til å bli et bedre sted for turisme i fremtiden.

Ayhan omtaler Güzels uttalelser som sludder.

– Turistene kommer til Hasankeyf for å se 12.000 år gammel historie. Hvorfor skal turistene komme hit nå som historien ødelegges?