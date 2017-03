Fiendskap ble vennskap på kjøkken for fred

Nisrin Halabi kutter løk og tomater med raske bevegelser. Ved siden henne står Halima Ahmed og smører ost på brød.

To kvinner på et kjøkken. En scene dagligdags verden over, men akkurat her ville dette vært helt utenkelig for bare to år siden.

– Her møtes folk fra Tabbaneh og Jabel og vi er blitt venner. På grunn av dette stedet er vi fra Tabbaneh og Jabel blitt forent, sier Halabi.

Nabolag i krig

Halabi og Ahmed bor rett ved hverandre, men kjente hverandre ikke før de møttes på kjøkkenet.

De kommer fra nabolag som lenge har vært i konflikt. Bab el Tabbaneh og Jebel Mohsen i Tripoli nord i Libanon ligger tett inntil hverandre, og er like på mange måter.

Husene er slitne. Klærne som henger til tørk ut av vinduene, er utvaskede. Furene i ansiktene på voksne vitner om liv langt fra sus og dus.

Nabolagene er skilt av en hovedvei som heter Syriagaten, og nettopp Syria har satt sitt preg på hverdagen her de siste syv åren.

Jabel Mohsen er befolket hovedsakelig av alawitter, mennesker som tilhører samme religiøse sekt som Syrias president Bashar al Assad, mens Bab el Tabbaneh hovedsakelig befolket av sunnimuslimer.

I flere år var det sammenstøt mellom de to nabolagene i Tripoli, som støttet hver sin side i krigen i nabolandet Syria.

Da krigen i Syria brøt ut, falt nabolagene ned på hver sin side. Jebel Mohsen støttet Assad, Bab el Tabbaneh støttet opprørerne. Menn tok til våpnene. Syriagaten ble til en frontlinje. Liv gikk tapt.

Kjøkken for fred

I et slikt klima startet organisasjonen Ruwwad noe så enkelt, men dog så vanskelig, som et kjøkken.

De inviterte kvinner – vel vitende om at kvinner er de som endrer familier. Og at menneskelig kontakt over frontlinjer, er det som stanser vold.

– Ideen var å føre kvinner sammen fra lokalsamfunn som er i konflikt. Å få dem til å lage mat sammen, og til å byge broer og begynne å forstå at de begge deler den samme smerten, smerten over å miste familiemedlemmer og venner i krig. Nå deler de også en ny hensikt, som er å leve med verdighet, sier Sarah al Charif leder for Ruwwad.

Fiendskap ble vennskap

I dag er våpnene stilnet i Tripoli, i hvert fall inntil videre. Den libanesiske hæren står godt synlig i begge nabolag. Men ennå er det slik at kjøkkenet – som ligger på nøytral grunn i Syriagaten – har to innganger: en fra hvert nabolag.

Hverken Nisrin Halabi eller Halima Ahmed kjente noen fra den andre siden tidligere, til tross for at de bare bor noen hundre meter fra hverandre. Det var ikke lett da de møttes på kjøkkenet. Foto: KRISTIN SOLBERG / NRK

Likevel, innenfor dørene er barrierene brutt ned. Halabi og Ahmed og 70 andre kvinner tjener en inntekt, og de gjør noe for andre: ofte samarbeider de om å lager de sandwicher for syriske flyktningbarn.

Men først og fremst er kjøkkenet et sted der fiendskap er blitt til vennskap.

– Vi synes det var vanskelig i begynnelsen, at folk fra Tabbaneh og Jebel skulle ha kontakt. Men så skjønte vi at ryktene om hverandre ikke var sanne. Vi er alle fra én gud. Det er ikke noen forskjell på oss, sier Ahmed.

– Vi håper det vil fortsette slik.