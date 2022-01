Festet i Downing Street mens dronningen planla mannens begravelse

Det var fredag 16. april i fjor. Ved Windsor slott ble de siste planene for prins Philips bisettelse neste formiddag lagt.

Men i statsministerboligen skal det ha foregått helt andre aktiviteter.

Der pågikk to fester samtidig til langt på natt, kan den konservative avisen Daily Telegraph avsløre i dag. Den ene var en avskjedsfest for statsminister Boris Johnsons kommunikasjonsdirektør, James Slack. Han skulle bli redaktør i avisa The Sun. Den andre festen var for Johnsons private fotograf, som også skulle slutte.

James Slack var Boris Johnsons kommunikasjonsdirektør. I dag beklager at han holdt avskjedsfesten sin mens landet var nedstengt. Foto: Stefan Rousseau / AP Foto: Stefan Rousseau / AP

I dag har han beklaget uten forbehold.

– Festen burde ikke ha blitt holdt på det tidspunktet. Jeg beklager inderlig og tar det fulle ansvaret, skriver han i en uttalelse. Dermed bekrefter han at festen fant sted.

Ifølge vitner Daily Telegraph har snakket med, er det ingen tvil om at dette var fester og ikke arbeidsmøter.

En koffert med alkohol

Noen tok en trillekoffert med seg fra Downing Street ned til en butikk i nærliggende The Strand, for å fylle kofferten med vinflasker, forteller et vitne.

Tidligere ansatte i Downing Street har i dag bekreftet at det finnes en slik koffert, og at den har vært i bruk av tidligere regjeringer i en årrekke.

David Clark var politisk rådgiver for utenriksminister Robin Cook i Labour-regjeringen til Tony Blair. Han skriver sarkastisk på Twitter:

– Jeg er stolt over at vi takket være brexit (...) endelig kan servere vin fra koffert igjen. Dette er gamle friheter Nelson og Wellington kjempet for å forsvare.

Skjermdump fra Twitter-kontoen til den tidligere politiske rådgiveren David Clark.

Boris Johnson har tidligere forklart at andre fester som ble holdt i Downing Street mens landet var nedstengt, var arbeidsmøter. Han har foreløpig ikke kommentert denne siste avsløringen.

Drinker, dans og ødelagte barneleker

Statsministeren selv var ikke til stede på de to festene dagen før prins Philips bisettelse. Mens det var landesorg og han var på landstedet Checkers, skal altså festingen ha gått sin gang i Downing Street.

Det var DJ og dans på avskjedsfesten til Slack, ifølge Daily Telegraph. Hovedsakelig unge mennesker på fotografens fest i kjelleren. Utover kvelden og natten skal rundt 30 mennesker fra de to festene ha samlet seg i hagen.

Huskestativet til Boris Johnsons sønn skal i løpet av natten ha blitt ødelagt som følge av festingen.

Statsministerboligen i Downing Street nummer 10, som også huser møterom og kontorer for Boris Johnsons stab. Foto: HOLLIE ADAMS / AFP

Bare noen timer senere kunne hele verden se bilder av en sørgende dronning Elizabeth som satt alene i St. Georgs kapell i Windsor. Der tok hun farvel med sin ektemann gjennom 73 år, i forsvarlig avstand fra de øvrige familiemedlemmene som var til stede.

På dette tidspunktet hadde regjeringen innført strenge restriksjoner:

Man kunne ikke møtes sosialt innendørs utover egen husstand og lovlige nærkontakter. Man kunne møtes utendørs, inkludert i hagen, i grupper på seks personer eller to husstander.

Downing Street beklager

I dag beklager Downing Street det som skjedde.

– Det er høyst beklagelig at dette skjedde under en nasjonal sørgetid. Nummer ti har beklaget overfor slottet, skriver en talsmann for statsministeren.

Det er bare to dager siden statsministeren sto i parlamentet og beklaget en annen fest, eller det han sier han trodde var et arbeidsmøte.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Emily Thornberry fra Labour sier til Sky News at Boris Johnson nå må gå av, hvis han eier så mye som «en smule menneskelig anstendighet».

– Hvordan i helvete er det mulig å møte Hennes Majestet igjen for den ukentlige audiensen, se henne i øynene og late som alt er greit? Alt er ikke greit, sier hun.

Statsminister Boris Johnson på vei ut den karakteristiske sorte døra i Downing Street. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

Statssekretær Damian Hinds kommenterte saken i britiske medier i morges. Til Sky News sier han at han ikke kjenner detaljene i saken, men at han er sjokkert over det han har lest.

– Hvis det avisen skriver stemmer, så er det ingen tvil om at folk kommer til å danne sin egen mening, sier Hinds til kanalen.

Han legger til at det vil bli fulgt opp ytterligere dersom regjeringens pågående gransking viser at noen har brutt reglene. Det er i løpet av et par uker ventet en konklusjon på granskingen av en rekke fester knyttet til regjeringen under lockdown.

Daily Telegraph viser til hele 12 slike fester som til nå er avslørt.